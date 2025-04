Zittersieg! TSV Hannover-Burgdorf bleibt im Titelrennen Stand: 25.04.2025 21:50 Uhr Die TSV Hannover-Burgdorf ist nur knapp einer weiteren Enttäuschung im Monat April entgangen. Der Handball-Bundesligist setzte sich am Freitagabend mit 30:29 (13:14) gegen den TBV Lemgo Lippe durch und bleibt damit im Titelrennen.

von Christian Görtzen

Durch den Erfolg am 27. Spieltag festigten die "Recken" in der Tabelle mit jetzt 41:13 Punkten ihren dritten Platz. Erster sind die Füchse Berlin (44:10), Zweiter die MT Melsungen (42:10). Klar ist aber auch: Der Monat April ist insgesamt nicht nach den Erwartungen der Niedersachsen verlaufen. Mehr noch als die Niederlage in Berlin am Ostersonntag schmerzt die 30:36-Heimpleite gegen Frisch Auf Göppingen. Diese beiden verlorengegangenen Punkte fehlen enorm im engen Titelrennen.

Seit Freitag steht zudem fest, dass der deutsche Nationalspieler Marko Grgic nicht zu den "Recken" wechseln wird. Der 21-Jährige wird in der kommenden Saison noch beim ThSV Eisenach spielen und vom Sommer 2026 an das Trikot der SG Flensburg-Handewitt tragen. Beim dreimaligen deutschen Meister hat er einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

"Recken" zuerst gut, dann sehr fehlerhaft

Nach einem guten Start mit einer 5:2-Führung (8.) schlichen sich Ungenauigkeiten und Unstimmigkeiten ins Spiel der Gastgeber ein. Marius Steinhauser vergab einen Siebenmeter per Gegendreher recht kläglich, die eigentlich so stabile TSV-Deckung offenbarte die eine oder andere Lücke, und vorne missrieten vor allem die Anspiele an den Kreis.

Die Folge: Nach einer guten Viertelstunde lagen die Norddeutschen mit 8:10 zurück. Prokop reagierte und nahm seine erste Auszeit. Der Däne Simon Gade ersetzte danach Joel Birlehm im Tor. Besser lief es aber dadurch erst einmal nicht. Hannover-Burgdorf lag in der Schlussphase mit drei Toren hinten. Renars Uscins führte sein Team aber wieder heran. Mit seinem fünften Treffer (bei sechs Würfen) sorgte er für den 13:14-Halbzeitstand.

Rote Karte für TSV-Spieler Feise

Die "Recken" kamen mit mehr Entschlossenheit auf das Parkett zurück - und fix waren sie mit 17:15 vorn (35.). Beim 22:22 setzte Prokop auf die 7:6-Überzahl (49.). Aber auch das führte nicht dazu, sich vom TBV absetzen zu können. Acht Minuten vor dem Ende der Partie musste der TSV-Coach eine personelle Schwächung seines Teams hinnehmen: Nach Video-Beweis sah Hannes Feise wegen überharten Eingreifens die Rote Karte.

Uscins wirft Hannover-Burgdorf zum Sieg

Die Sache spitzte sich zu. Eine Minute vor der Schlusssirene hieß es 29:29. Wenige Sekunden später dann die nächste Rote Karte - diesmal für die Gäste. Lukas Hutecek erhielt sie für ein hartes Foul an Uscins. Der schüttelte sich und traf per Siebenmeter zum 30:29. Es war sein zehntes Tor, damit war er auch erfolgreichster Spieler der "Recken".

TSV Hannover-Burgdorf - TBV Lemgo Lippe 30:29 (13:14) Tore TSV Hannover-Burgdorf: Uscins 10/3, Kulesch 6, Steinhauser 5, Fischer 2, Michalczik 2, Stutzke 2, Büchner 1, Hanne 1, Solstad 1

Tore TBV Lemgo Lippe: Versteijnen 6, Hutecek 5, Simak 5, L. Carstensen 4, Suton 2, Wagner 2, S. Zehnder 2/2, Faust 1, Schagen 1, Theilinger 1

Zuschauer: 9.900

Strafminuten: 8 / 6

Disqualifikation: Feise / Hutecek

Doch dem TBV blieb noch ein Angriff. Aber jetzt stand die TSV-Deckung 32 Sekunden lang sehr stark und stabil und ließ keinen Wurf mehr auf das eigene Tor zu. Die Schlusssirene sorgte für enorme Erleichterung.

