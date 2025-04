Stand: 25.04.2025 16:02 Uhr Seilbahn über die Weser? Bremen will Nahverkehrsmittel prüfen

Mit der Seilbahn statt mit dem Auto über die Weser in Bremen fahren? Nicht nur eine Schnapsidee - die Bremer Mobilitätssenatorin Özlem Ünsal (SPD) zeigt sich dafür tatsächlich offen. Das teilte ein Sprecher mit. Ihm zufolge will das Verkehrsressort den Bau einer Seilbahn ernsthaft prüfen. Diese könne die maroden Weserbrücken entlasten. Hintergrund für die Gedankenspiele ist, dass die Bürgermeister-Smidt-Brücke neu gebaut werden muss. Der Sprecher sagte zudem, dass das Verkehrsministerium bereits Kontakt mit Städten aufgenommen habe, in denen eine Seilbahn als Nahverkehrsmittel geplant ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.04.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr