Sieben-Tage-Inzidenz: Der aktuelle Wert in Ihrem Landkreis Stand: 23.03.2021 13:02 Uhr Der Lockdown findet eine Fortsetzung. Überschreitet ein Landkreis bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 100 soll konsequent die Notbremse greifen. Wo stehen die Landkreise aktuell? Der Überblick.

Die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Bundesregierung haben in der Nacht von Montag auf Dienstag lange miteinander gerungen. Das Ergebnis: Die im März beschlossenen Lockerungen müssen aufgrund der auch in Niedersachsen steigenden Infektionskurve wieder kassiert werden.

Zahlreiche Kommunen überschreiten Grenzwert

Derzeit überschreiten zahlreiche Landkreise und kreisfreie Städte im Land den Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern binnen sieben Tagen. Diese Regionen müssen laut Staatskanzlei die Notbremse ziehen und bereits erfolgte Öffnungen zurücknehmen, wenn sie dies nicht bereits gemacht haben.

Der aktuelle Wert für Ihre Kommune

Landesregierung setzt auf Modellprojekt

An der Idee von Modellprojekten mit sicheren Zonen will die Landesregierung jedoch festhalten: In einzelnen Gebieten soll Menschen mit einem negativen Corona-Test der Zugang zum Einzelhandel und zur Gastronomie, zu Kultur- und Sportveranstaltungen ermöglicht werden.

