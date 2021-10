Schwangere erstochen: Haftbefehl gegen Lebensgefährten Stand: 16.10.2021 16:18 Uhr Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg ist im Fall der erstochenen schwangeren Frau in Lüneburg Haftbefehl gegen den 37-jährigen Lebensgefährten erlassen worden.

Aufgrund der Spurenlage und der Gesamtumstände hatten die Ermittler den Mann bereits am Freitag vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Ein möglicher dringender Tatverdacht hätte sich erhärtet, "sodass die Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Soltau heute Haftbefehl erließ."

Auch das Ungeborene stirbt

Der Lebensgefährte der 36-Jährigen hatte am Freitagmittag zunächst den Nachbarn im Mehrfamilienhaus vom Fund der Leiche erzählt. Diese alarmierten dann die Polizei. Auch das ungeborene Kind sei infolge der Messer-Attacke gestorben, teilte die Polizei mit. Die mutmaßliche Tatwaffe - ein Messer - sei am Tatort sichergestellt worden, heißt es weiter.

Polizei befragt Umfeld der Toten

Die Ermittler konzentrierten sich unmittelbar nach der Tat auf das soziale Umfeld der Toten. Zu weiteren Details und Hintergründen hält sich die Polizei aktuell bedeckt. Auch am Sonnabend waren Beamte am Tatort im Lüneburger Stadtgebiet, um Spuren zu sichern. Die Tat hatte sich offenbar am Freitag in den frühen Morgenstunden ereignet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.10.2021 | 17:00 Uhr