Schulen in Niedersachsen: Corona-Testpflicht nach Ferien? Stand: 12.07.2022 18:28 Uhr An Niedersachsens Schulen gab es nach den Ferien zuletzt immer eine Corona-Testphase. Ob es eine solche Testpflicht auch zu Beginn des neuen Schuljahrs geben soll, wird kurzfristig entschieden.

Rund zwei Wochen vor dem Ende der Sommerferien soll nach Angaben des Kultusministeriums klar sein, ob es eine verpflichtende Testphase gibt oder ob Schüler dazu aufgerufen werden, sich freiwillig zu testen. Seit Anfang Mai gibt es in Niedersachsen keine Testpflicht mehr an Schulen. Am Donnerstag beginnen hier die Sommerferien, das neue Schuljahr startet dann am 25. August.

VIDEO: MHH will Long Covid bei Kindern und Jugendlichen erforschen (15.06.2022) (4 Min)

Freiwillige Tests sollen auch künftig möglich sein

Die Landesregierung will unterdessen dafür sorgen, dass auch in der zweiten Jahreshälfte ausreichend Corona-Schnelltest für Schüler, Kita-Kinder, Lehrkräfte und Landesbedienstete zur freiwilligen Testung zur Verfügung stehen. Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Die aktuelle Teststrategie mit freiwilligen Tests in Schulen und Kindertageseinrichtungen läuft am 31. Juli aus. Mit ihrem Beschluss hat die Landesregierung jetzt die formalen und finanziellen Weichen für eine mögliche Verlängerung bis zum Jahresende gestellt.

Land gibt Geld für CO2-Ampeln und Luftfilter

Zudem will das Kabinett Schulen und Kitas bei der Anschaffung von Luftreinigern oder CO2-Ampeln weiter finanziell unterstützen. 80 Prozent der Gesamtkosten würden hier übernommen - und zwar neben Unterrichts- und Betreuungsräumen auch in Lehrerzimmern, Besprechungsräumen oder Kitas. Durch die Verlängerung der Maßnahmen sollen die Einrichtungen auf den Herbst vorbereitet werden. "Nach den Erfahrungen im vergangenen Schuljahr ist klar, dass es unser Anspruch sein muss, Schulen und Betreuungseinrichtungen offen zu lassen", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

