Schläger vertrieben: Helfer erhält Göttinger Zivilcouragepreis Stand: 29.03.2023 18:02 Uhr Linus Phillip Henkel wird beim Göttinger Zivilcouragepreis mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Mit dem Preis werden Menschen geehrt, die sich im Alltag durch besonderen Mut hervorgetan haben.

Henkel war am 25. Juni 2022 einem Mann an einer Bushaltestelle in Göttingen zur Hilfe geeilt, der von fünf Männern zusammengeschlagen wurde. Der Mann war bereits bewusstlos und die Angreifer traten weiter auf ihn ein, als Henkel zufällig an der Gruppe vorbeikam. Er sei laut brüllend auf die Männer zu gerannt, die daraufhin die Flucht ergriffen, schildert die Jury des Göttinger Zivilcouragepreises den Vorfall. Danach habe er sich mit seinen Begleitern um den am Boden liegenden Mann gekümmert. Der Verletzte musste mehrere Tage im Krankenhaus bleiben.

Rita Süssmuth hält Laudatio

Henkel nannte sein Verhalten im verhandelten Strafverfahren vor Gericht einen "Impulsreflex". Hauptrednerin bei der Preisverleihung ist die ehemalige Bundestagspräsidentin und Professorin der Universität Göttingen, Rita Süssmuth. Die 86-Jährige ist Mitbegründerin der Göttinger Bürgerstiftung, die einmal im Jahr gemeinsam mit dem Präventionsrat der Stadt Göttingen zivilgesellschaftliches Engagement auszeichnet. Der erste Platz des Zivilcouragepreises ist mit 1.000 Euro dotiert.

Zweiter Preis für Feuer-Warnung

Mit dem zweiten Preis, der mit 800 dotiert ist, wird Frank Paland ausgezeichnet. Er ist laut Jury hauptsächlich dafür mitverantwortlich, dass bei einem Großbrand Mitte Februar 2023 auf dem Holtenser Berg in Göttingen kein Mensch ums Leben kam. Paland wohnte in einem Apartment des Wohnungslosenheims der Diakonie, auf dessen Gelände das brennende Gebäude stand. Als er Brandgeruch bemerkte, weckte er umgehend weitere Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Wohnungen und Häuser, um sie vor dem Feuer zu warnen. Um schnell seine Nachbarn zu warnen, ließ er seine persönlichen Besitztümer zurück, die im Feuer verbrannten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.03.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement