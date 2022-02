Plastik im Meer: WWF warnt vor dramatischen Folgen Stand: 08.02.2022 06:54 Uhr Der Umweltverband WWF hat vor dramatischen Auswirkungen des zunehmenden Plastikmülls in den Meeren gewarnt. Er beruft sich auf eine Studie des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven.

Für die Studie im Auftrag der Umweltorganisation wertete das Institut 2.592 Untersuchungen aus, die seit den 1960er-Jahren bis 2019 durchgeführt wurden. Die Verschmutzung habe in den vergangenen Jahrzehnten exponentiell zugenommen, teilte der WWF mit. Der Verband forderte die Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) auf, ein rechtsverbindliches globales Abkommen gegen den Plastikeintrag in die Meere auf den Weg zu bringen. Die UNEA tagt Ende Februar in Nairobi.

Mikroplastik-Gehalt in 30 Jahren mehr als doppelt so hoch

Im Meer zersetze sich Plastikmüll zu Mikro- und Nanoplastik, sagte die Leiterin des Fachbereichs Meeresschutz beim WWF Deutschland, Heike Vesper. Der Mikroplastik-Gehalt werde sich daher in den kommenden 30 Jahren mehr als verdoppeln. Bei knapp 90 Prozent der untersuchten Meeresarten seien Auswirkungen festgestellt worden, sagte die Meeresbiologin und Mitautorin der Studie, Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut. Diese Zusammenhänge seien bislang wenig erforscht. Die dokumentierten Auswirkungen seien jedoch "äußerst beunruhigend", sagte Bergmann.

Plastik schadet zahlreichen Tierarten

Robben, Meeresschildkröten und andere Tiere können sich den Angaben zufolge im Plastikmüll verfangen und ersticken. Vögel bauen Nester aus dem Müll und können sich ebenfalls verfangen. Korallen und Schwämmen fehlen Licht und Sauerstoff, wenn Plastikabfälle den Meeresboden bedecken. Den Naturschützenden zufolge entstehen noch weitere Probleme: Schildkröten und Raubfische oder auch Delfine und Wale halten Plastikteile für Beutetiere - durch den Verzehr bekommen sie Verstopfung und innere Verletzungen und nehmen Chemikalien auf.

Abwasser spült Mikroplastik ins Meer

Zwischen 86 und 150 Millionen Tonnen Kunststoff liegen der Studie zufolge im Ozean. Besonders schlimm ist die Lage laut WWF im Mittelmeer, im Gelben sowie im Ostchinesischen Meer. Vor der indonesischen Insel Java sei an einigen Stellen die Hälfte des Meeresbodens mit Plastik bedeckt. Auch in der Tiefsee sammle sich immer mehr davon. Der Müll werde bei Hochwasser von Deponien weggespült - oder oft auch direkt ins Meer gekippt. Mikroplastik gelange auch über das Abwasser in die Meere. Zwar hielten moderne Klärwerke bis zur 97 Prozent der Partikel zurück, aber in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg bedeute selbst ein Prozent immer noch eine große Menge, sagte Bergmann.

