Omikron-Variante: Weil fordert allgemeine Impfpflicht Stand: 28.11.2021 17:31 Uhr Als erster sozialdemokratischer Regierungschef fordert Stephan Weil die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Auch einen harten Lockdown schließt er nicht mehr aus.

Mit der aus Südafrika eingeflogenen Omikron-Variante des Coronavirus gebe es eine neue Lage, sagte Niedersachsens Ministerpräsident am Sonntag. "Wir werden uns massiv anstrengen müssen, um den Impfschutz sehr rasch nach oben zu treiben." Erste Untersuchungen zeigten, dass vor allem Booster-Impfungen auch gegen diese Mutation eine gute Wirkung entfalten könnten. Deshalb sei spätestens jetzt eine allgemeine Impfpflicht unabdingbar. "Wir müssen den Impfdruck unbedingt erhöhen", so der Ministerpräsident.

Harter Lockdown nach Weihnachten?

Der SPD-Politiker schloss auch einen harten Lockdown nicht mehr aus. Auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz werde man darüber intensiv diskutieren müssen, sagte Weil. Dabei gehe es "aber wahrscheinlich eher um die Zeit nach Weihnachten, wo in der Regel Ferien sind und die Familien sich treffen". Um nach den Familienfeiern eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, könnte man anschließend in eine Ruhezeit gehen: "Wir würden schon bis Weihnachten unsere Schutzmaßnahmen weiter verschärfen und dann für die letzte Dezember- und die erste Januarwoche im wahrsten Sinne des Wortes für alle eine Atempause vorsehen."

Fehlender Impfstoff verzögert Start von Impfpraxen

Zunächst müsse man jetzt aber erst einmal "boostern, was das Zeug hält", sagte Weil. Das allerdings wird derzeit an einigen Stellen im Land erschwert. So können beispielsweise die Impfpraxen nicht überall wie geplant am Montag starten - unter anderem in den Landkreisen Celle und Hildesheim sowie in der Region Hannover. Grund ist laut Kassenärztlicher Vereinigung Niedersachsen (KVN) fehlender Impfstoff.

Landkreis Hildesheim impft nur noch mit Termin

Das Gesundheitsamt des Landkreises Hildesheim impft zudem ab sofort nur noch mit Termin. Impfwillige müssen sich auf einem Internet-Portal registrieren. Dabei spiele es keine Rolle, ob es um die Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung geht, so der Landkreis. Ziel der Terminvergabe sei, lange Schlangen und die damit verbundenen langen Wartezeiten zu vermeiden.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 28.11.2021 | 19:30 Uhr