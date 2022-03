Niedersachsen: Corona-Ausbrüche in mehreren Gefängnissen Stand: 18.03.2022 12:53 Uhr Die hohe Corona-Inzidenz wirkt sich bis in Niedersachsens Gefängnisse aus. In mehreren Justizvollzuganstalten gibt es erkrankte Häftlinge. In Oldenburg sind ein Drittel aller Insassen infiziert.

Bei knapp 100 der insgesamt 300 Insassen wurde eine Infektion per PCR-Test nachgewiesen. Wo sich die Häftlinge infiziert haben könnten, konnte die Anstaltsleitung nicht sagen. Nachdem am 9. März zunächst sechs Verdachtsfälle auffielen, wurden alle Häftlinge und Bedienstete per PCR getestet. Seitdem wurden bei 98 Insassen und 18 Beschäftigten eine Infektion nachgewiesen. Die JVA hat mit verschärften Regeln reagiert: Unter anderem bleiben neue Gefangene für 14 Tage in Quarantäne und machen dort jeweils Schnelltests und einen PCR-Test.

VIDEO: Corona kompakt: Mehrere Corona-Fälle in der JVA Meppen (07.02.2022) (2 Min)

Infektion auf dem Weg zu Gerichtsterminen?

Auch in anderen JVA in Niedersachsen sind Gefangene infiziert. Darunter ist die Einrichtung in Vechta, wo neun Fälle bekannt sind. Der Leiter dort vermutet, dass sich die Gefangenen auf dem Weg zu den Gerichtsterminen infiziert haben könnten. Durch die hoch ansteckende Omikron-Variante gehe es zum Teil so schnell, dass eine genaue Ursache nicht festzustellen sei.

JVA reagieren mit verschärften Haftregeln

Auch in den JVA Meppen und Hannover gibt es positive Fälle: Dort haben sich jeweils sechs Häftlinge infiziert. Die Anstaltsleitung in Meppen hat darauf mit einem Einschluss für alle rund 380 Häftlinge reagiert. Unter anderem sind Besuche von Angehörigen nicht erlaubt. Die strengeren Haftregeln sollen mindestens bis einschließlich nächsten Mittwoch gelten. Zuvor ist ein PCR-Reihentest in der Anstalt geplant. Zuletzt hatte es im Februar einen Corona-Ausbruch im Meppener Gefängnis gegeben. Auch damals hatte die Anstaltsleitung die Sicherheitsmaßnahmen verschärft.

Auch viele Bedienstete infiziert

Auch beim Personal gibt es Infizierte. Allein in Oldenburg sollen 18 Beschäftigte betroffen sein. Ein Sicherheitsproblem bestehe nicht, teilten die Anstaltsleitungen in Oldenburg, Hannover und Vechta mit: In den JVA sei ausreichend Personal vorhanden.

