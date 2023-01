Mit Messer und Revolver im Rathaus: 33-Jähriger in U-Haft Stand: 23.01.2023 13:12 Uhr Nach einem Polizeieinsatz im Rathaus Gifhorn ermittelt die Staatsanwaltschaft Hildesheim. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hatte sich unerlaubt Zugang zu mehreren Räumen des Gebäudes verschafft.

Ein Mitarbeiter des Rathauses war am Donnerstag auf den 33-Jährigen aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Wie diese am Montag mitteilte, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Laut den Beamten machte der bewaffnete Mann einen verwirrten Eindruck. Bei der anschließenden Durchsuchung auf dem Polizeirevier fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole und mögliches Diebesgut bei ihm. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

