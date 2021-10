Long Covid bei Kindern - Studie in Niedersachsen geplant Stand: 04.10.2021 20:39 Uhr Diagnose: Long Covid. Die Corona-Infektion ist überstanden, aber einige Symptome wollen nicht verschwinden oder kommen hinzu. Auch Kinder kann es betreffen. Eine Studie soll Erkenntnisse sammeln.

Das ist das Ergebnis einer Zusammenkunft von Fachleuten aus Medizin, Soziologie und andere Wissenschaften am Montag in Hannover. In der Regel seien die Verläufe von Corona bei Kindern zwar relativ harmlos, zwei bis vier Prozent müssten allerdings mit Langzeitfolgen rechnen, erklärte der Kinderarzt Thomas Buck. Wenn nach einer überstandenen Coronainfektion Symptome länger als vier Wochen bestehen oder neue hinzukommen spricht man von Long Covid.

Kinderarztpraxen als erste Anlaufstellen

Lähmende Müdigkeit und fehlende Belastbarkeit (postvirales Fatigue-Syndrom) gehören zu den häufigsten Folgen. Es gibt zahlreiche Langzeit-Beschwerden, die etwa Atmung, Psyche, Konzentrationsfähigkeit oder Gedächtnis betreffen. Laut Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) ist die Studie mit der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und ihr verbundenen Einrichtungen geplant, auch das Sozialministerium ist beteiligt. Die Kinderarztpraxen in Niedersachsen sollen die ersten Anlaufstellen sein, aber auch Fachärzte und vor allem Kinder- und Jugendpsychiater, sagte Buck. Mit Sportmedizinern sollen Trainingsprogramme für Kinder mit Long Covid entwickelt werden.

Fachleute appellieren an Erwachsene: Impfen lassen

Bei dem Treffen am Montag ging es nicht nur um Long Covid, sondern Folgen der Pandemie für junge Menschen im Allgemeinen. Die Fachleute appellierten an alle Erwachsenen, sich impfen zu lassen, um Kinder zu schützen. "Dadurch, dass Erwachsene das Impfen verweigern, sind Kinder und Jugendliche in ihrem Tun eingeschränkt", so Thümler. Wer sich nicht impfen lasse, gefährde bewusst andere Menschen. Wie Luise Poustka, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Göttingen sagte, berichteten zudem fast alle psychiatrischen Kinderkliniken von einem Anstieg der Notaufnahme-Fälle.

