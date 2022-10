Landesjagdbericht: So viele erlegte Waschbären wie noch nie Stand: 24.10.2022 14:41 Uhr Noch nie seit Erfassung der Daten sind so viele Waschbären in Niedersachsen erlegt worden, wie in der abgelaufenen Jagdsaison. Das geht aus dem 20. Landesjagdbericht hervor.

Die Anzahl der erlegten Tiere, die sogenannte Jagdstrecke, stieg demnach beim Waschbär im Vergleich zum Vorjahr um 10,3 Prozent auf 23.322. Das Tier gilt als invasive Tierart, also als gebietsfremde Art, die sich ausbreitet und dadurch die biologische Vielfalt bedroht. Darunter fallen ebenfalls die Biberratte, bei der es mit 40.980 erlegten Tieren im Vergleich zum Vorjahr 10,2 Prozent weniger waren und der Marderhund, bei dem die erlegte Stückzahl um 10,7 Prozent auf 3.914 fiel.

Allerdings handelt es sich damit bei der Biberrate und dem Marderhund jeweils noch um den dritthöchsten jemals erfassten Wert. Im Jahr 2003, als der erste Landesjagdbericht erschien, war die Zahl der erlegten invasiven Tierarten so gering, dass diese noch keine große Relevanz für den Jagdbericht hatten.

Deutlich mehr erlegte Feldhasen und Fasane

Während beim Rehwild nur 2,1 Prozent weniger Tiere als in der vorangegangenen Jagdsaison erlegt wurden, fiel der Rückgang beim Rotwild mit 16 Prozent deutlicher aus. Vergleichsweise wenig Aussagekraft haben die Zahlen bei den Feldhasen und den Fasanen. Hier wurden zwar rund 80 Prozent mehr Tiere erlegt. Allerdings waren im Jagdjahr davor die klassischen Gesellschaftsjagden wegen der Coronapandemie zunächst eingeschränkt und in der Hauptjagdzeit gänzlich untersagt.

Der Landesjagdbericht 2021/2022 ist im Internet unter www.ml.niedersachsen.de und www.ljn.de abrufbar. In dem Bericht finden sich Daten und Informationen zu den in Niedersachsen vorkommenden wildlebenden Tierarten sowie zur Jagd im Land. Herausgeber ist das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium. Als ein Jagdjahr gilt der Zeitraum vom 1.4 bis zum 31.3. des Folgejahres, also im aktuellen Fall bis zum 31. März 2022.

