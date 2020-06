Stand: 24.06.2020 13:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Land lässt keine Touristen aus Gütersloh mehr zu

Nach dem massiven Corona-Ausbruch rund um die Fleischfabrik Tönnies im Raum Gütersloh erlässt nun auch Niedersachsen ein Beherbergungsverbot für Touristen aus der betroffenen Region. "Das Land wird die bereits in Mecklenburg-Vorpommern und Bayern geltende Regelung im Tourismusbereich anwenden auf Menschen aus dem Bereich Gütersloh", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch. Eine entsprechende Regelung werde gerade erarbeitet.

Genaue Umsetzung noch offen

Experten beraten derzeit noch, wie die Allgemeinverfügung aussehen soll. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen, sind zwei Wege möglich. Eine Möglichkeit wäre, das Verbot an dem Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen festzumachen. Dann wäre nach aktuellem Stand aber auch der Landkreis Göttingen betroffen. Die Alternative wäre, so wie Mecklenburg-Vorpommern, nur Touristen aus bestimmten Landkreisen wie eben Gütersloh und Warendorf auszusperren. Für ausgeschlossen hält die Landesregierung dagegen, Fahrten zwischen den betroffenen Landkreisen und den benachbarten niedersächsischen Regionen zu kontrollieren und zu unterbinden.

Landrat lobt Entscheidung

Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) begrüßte das Beherbergungsverbot. Die Küstenlandkreise hatten zuvor geplant, eigene Einreiseverbote zu erlassen, nachdem das Land am Dienstag noch ausgeschlossen hatte, Urlauber aus bestimmten Landkreisen abzuweisen. Jetzt seien entsprechende Allgemeinverfügungen der einzelnen Landkreise nicht mehr notwendig, sagte Ambrosy NDR 1 Niedersachsen.

Auch Lehrer sollen zu Hause bleiben

Das Land forderte zudem Lehrkräfte aus den Landkreisen Gütersloh und Warendorf, die an niedersächsischen Schulen unterrichten, auf, zunächst zu Hause zu bleiben. "Es geht uns nicht um Diskriminierung oder Ausgrenzung von Menschen aus Nordrhein-Westfalen", sagte Pörksen. "Wir versuchen angemessen auf die sich da abzeichnende Gefährdung zu reagieren." Dies erfolge möglichst punktuell mit dem Ziel, den Wirtschaftsbetrieb in Niedersachsen zu schützen.

Verschärfte Regeln im Raum Osnabrück

Der Landkreis und die Stadt Osnabrück hatten bereits zuvor angeordnet, dass dort für Menschen aus Gütersloh und Warendorf deckungsgleich alle Vorschriften gelten, die Nordrhein-Westfalen für diese Regionen festgesetzt hat. Die Betroffenen dürfen somit auch hier keine Kinos, Theater, Zoos, Museen, Fitnessstudios oder Schwimmbäder besuchen. Zudem müssen Kinder aus der Region, die Schulen oder Kitas in Landkreis oder Stadt Osnabrück besuchen, zu Hause bleiben. Das betrifft nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen mindestens 60 Kinder. Die Verbote gelten zunächst bis Ende Juni. Systematische Kontrollen der Maßnahmen sind in der Praxis nicht möglich, doch wer bei Verstößen erwischt wird, muss mit Geldbußen von bis zu 25.000 Euro rechnen.

