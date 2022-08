Hohe Energiekosten: Krankenhäuser fordern Rettungsschirm Stand: 30.08.2022 14:53 Uhr Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft, Krankenkassen und der Städtetag fordern einen Inflationsausgleich für Kliniken. Grund sind die massiv gestiegenen Energiekosten.

Der Bund müsse schnell helfen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Gipfel zur finanziellen Lage der Krankenhäuser am Dienstag in Hannover. Helge Engelke, Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, sagte, er hoffe, dass nun von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) positive Signale für einen Rettungsschirm für Kliniken kommen.

Das Land gibt 40 Millionen Euro zusätzlich

Ein Vertreter der Kliniken des Landkreises Leer berichtete, dass die neuen Angebote für Gas und Strom siebenmal so hoch seien wie die auslaufenden Verträge. Die an den Beratungen beteiligte Landesregierung sieht sich nach Informationen des NDR in Niedersachsen außerstande, beim Thema Betriebskosten direkt zu helfen. Allerdings wolle man die Krankenhäuser bei den gestiegenen Baupreisen unterstützen. Das Land plane, 40 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich in einen Nachtragshaushalt fließen zu lassen. So könnten die höheren Baukosten abgefedert werden, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

