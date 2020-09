Stand: 17.09.2020 20:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kindler: Kritik an Scholz' LNG-Milliarden-Angebot von Katharina Seiler

Laut einem Bericht von "Zeit online" soll das Bundesfinanzministerium den USA angeboten haben, den Bau der zwei geplanten Terminals für Flüssiggas, kurz LNG, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit einer Milliarde Euro zu unterstützen. Im Gegenzug sollen die Amerikaner den Weiterbau und den Betrieb der Ostseepipeline Nord Stream 2 nicht behindern. Die Opposition ist über diesen möglichen Deal entsetzt.

VIDEO: Der Flüssiggas-Deal in Wilhelmshaven hinkt (1 Min)

Kindler vermutet Bruch von Europa-Recht

Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen und niedersächsische Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler findet es absurd, dass Olaf Scholz (SPD) bis zu eine Milliarde Euro aufbieten wolle, um Terminals für amerikanisches Flüssiggas zu bauen, die wegen der Klimakrise keine Zukunft hätten. Dieser Gelder gehöre nicht in fossile Infrastruktur von gestern, sondern in die Förderung von Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz, so Kindler. Darüber hinaus hält es Kindler auch für fraglich, ob dieses Angebot mit dem europäischen Beihilfe-Recht vereinbar sei. Der Grünen-Haushaltspolitiker hat deshalb eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, in der er Auskunft fordert.

Videos 3 Min LNG-Terminal in Wilhelmshaven auf der Kippe? Ein Biotop sorgt dafür, dass der Terminal für Flüssiggas in Wilhelmshaven nicht gebaut werden kann. Doch auch die alternativen Standorte könnten sich als ungeeignet erweisen. 3 Min

Deutschland will Flüssig- und Erdgas

Die Bundesregierung hat sowohl an der Ostseepipeline Nordstream 2 Interesse, als auch an den Flüssiggas-Terminals. Die Pipeline Nord Stream 2 steht kurz vor der Fertigstellung und soll russisches Erdgas liefern, was die USA verhindern wollen. Sie wollen stattdessen amerikanisches Flüssiggas nach Deutschland verkaufen, wofür Terminals gebraucht werden.

Scholz legt sich auf Wilhelmshaven und Brunsbüttel fest

Konkret in Planung sind in Deutschland derzeit zwei LNG-Terminals, die auch mit Bundes- und Landesmitteln gefördert werden könnten: ein LNG Terminal in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein sowie ein weiteres LNG Terminal in Wilhelmshaven in Niedersachsen.

