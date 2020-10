Keine Luftfilter für Schulen: Niedersachsen setzt auf Lüften Stand: 14.10.2020 14:14 Uhr Luftfilter können die Konzentration von Corona-Aerosolen verringern. An Niedersachsens Schulen sollen sie aber nicht zum Einsatz kommen. Das Kultusministerium hält an seiner Lüftungsstrategie fest.

In weitgehend allen Unterrichtsräumen gebe es inzwischen die Möglichkeit zum Stoßlüften, heißt es aus dem Ministerium. Die Schulträger hätten keine Probleme gemeldet. Bedenken gebe es allerdings vonseiten der Eltern, dass sich ihre Kinder erkälten könnten. Die Lüftungsstrategie von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sieht vor, nach 20 Minuten Unterricht fünf Minuten zu lüften. Dies lasse sich "weitgehend problemlos umsetzen", sagte ein Ministeriums-Sprecher der "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Die Schulträger hätten defekte Fenster ausgetauscht oder den Schließmechanismus so verändert, dass sie sich vollständig öffnen ließen. "Vor diesem Hintergrund stehen zurzeit seitens des Landes keine Finanzmittel für den Kauf von Luftreinigungsmitteln zur Verfügung", sagte der Sprecher.

Weitere Informationen Kultusminister wendet sich an Schüler: "Zieht euch warm an" Die Unterrichtsräume sollen regelmäßig gelüftet werden. Das soll die Ansteckungsgefahr mit Corona gering halten. (09.10.2020) mehr

Gewerkschaft fordert Investitionen vom Land

Dass sich die Lüftungsstrategie lediglich "weitgehend problemlos umsetzen lasse" ärgert die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Laura Pooth. Dies bedeute, "dass es immer noch Schulen oder Räume gibt, in denen das eben nicht funktioniert", sagte Pooth der NOZ. Das spiegelten auch viele Rückmeldungen aus den Schulen an die GEW wider. "Das Ziel der Spitzenverbände und des Ministeriums müsste in der derzeitigen Situation lauten, dass sie alle Hebel in Bewegung setzen, um aus 'weitgehend' ein 'überall' zu machen", forderte Pooth. Der Gesundheitsschutz aller Beteiligten müsse oberste Priorität haben - und die Gelder, die für die Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen notwendig seien, müssten zur Verfügung gestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.10.2020 | 13:00 Uhr