Italien-Fans in Niedersachsen bejubeln friedlich den EM-Sieg Stand: 12.07.2021 07:35 Uhr In mehreren niedersächsischen Städten haben Fußball-Fans ausgelassen den EM-Titel der italienischen Nationalmannschaft gefeiert. Größere Zwischenfälle gab es dabei nicht.

Die meisten Menschen kamen nach Angaben eines Sprechers des Lagezentrums Niedersachsen in Wolfsburg zusammen: Rund 4.000 Menschen bejubelten hier den Endspielsieg der Squadra Azzurra auf der Straße und bei kleineren Autokorsos. Vereinzelt wurde verbotene Pyrotechnik gezündet. Verletzt wurde aber niemand.

Autokorsos in mehreren Städten

In Osnabrück fanden sich ab Mitternacht rund 70 Fahrzeuge zu einem Autokorso durch die Innenstadt ein. Die Freude über den EM-Titel habe aber auch hier kein Einschreiten der Beamten nötig gemacht, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Die italienischen Fans hätten sich absolut korrekt verhalten. Weitere kleine Autokorsos gab es in Braunschweig, Salzgitter, Hannover und Hildesheim. Die Polizeidienststellen berichteten auch hier von ausschließlich friedlicher Freude bei den Fans.

