Hacker dringt in Niedersachsens Corona-Impfportal ein Stand: 20.05.2021 12:32 Uhr Ein Hacker hat sich Zugriff auf Personendaten des niedersächsischen Corona-Impfportals verschafft. Er wies das Gesundheitsministerium selbst auf die Sicherheitslücke hin.

Die Panne habe daher frühzeitig behoben werden können, bevor sie von weiteren Personen ausgenutzt werden konnte, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Der sogenannte "freundliche" Hacker habe sich am 7. Mai per E-Mail mit dem Hinweis gemeldet, dass es ihm gelungen sei, über das Impfportal Zugriff auf Namen und Adressen von registrierten impfwilligen Personen zu erhalten. Er habe jedoch keine Daten ausgespäht und wolle, dass die Lücke schnell geschlossen werde.

Offenbar nur Zugriffe durch den Hacker

Eine Überprüfung durch den Betreiber des Impfportals ergab laut Ministerium, dass die Datensätze von insgesamt 1.258 registrierten Personen abgerufen oder angezeigt wurden. Dies sei ausschließlich kurz vor der Meldung des Hinweisgebers erfolgt. Daher gehe man davon aus, dass alle Zugriffe dem "Friendly Hacker" zuzurechnen sind. Die betroffenen Personen sollen in Kürze angeschrieben und informiert werden.

