Stand: 12.06.2020 20:49 Uhr Grundschulen: Ganztagsbetreuung wohl die Ausnahme

Viele Eltern haben auf die Zeit nach den Sommerferien gebaut: dass sie dann wieder arbeiten und ihre Kinder in die Schule gehen können. Doch nun hat der Verband der Niedersächsischen Grundschulleitungen (LNGS) die gewohnte Ganztagsbetreuung vorläufig ausgeschlossen, wie LNGS-Geschäftsführer Klaus-Michael Solf NDR.de an Freitag bestätigte. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

Ministerium überlässt den Schulen die Entscheidung

Das Kultusministerium in Niedersachsen will den einzelnen Schulen die Entscheidung über eine Ganztagsbetreuung überlassen. Die Schulen müssten "analysieren und entscheiden, ob bei Corona-bedingtem Fehlen von Personal wegen Zugehörigkeit zur Risikogruppe der Ganztag stattfinden kann", heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums vom Freitag. Das Ziel für das neue Schuljahr laute: so viel Präsenz-Unterricht wie möglich und so viel Gesundheitsschutz wie nötig. Dafür entwickele man verschiedene Szenarien, die man noch vor den Sommerferien vorstellen werde.

Nachmittagsbetreuung nur im Notfall

Das gewohnte Ganztagsangebot sei deshalb derzeit nicht wünschenswert, weil auch künftig Klassen versetzte Pausen haben müssten und an den Nachmittagen möglichst wenig Kontakt zwischen den einzelnen Klassen stattfinden sollte, so Solf weiter. Solange es keinen Impfstoff gebe, sei kein Unterricht im Klassenverband wie vor der Corona-Krise umzusetzen. Nur im Notfall könne eine Nachmittagsbetreuung angeboten werden. Wer ein Notfall sei, müsse das Land entscheiden.

Erst-, Fünft- und Sechstklässler nach 13 Wochen zurück

Ende Mai hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) noch die Rückkehr zum vollständigen und normalen Schulbetrieb spätestens nach den Sommerferien angekündigt. In den kommenden Wochen kehren die Erst-, Fünft- und Sechstklässler nach 13 Wochen Homeschooling erstmals in die Schulen zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.06.2020 | 10:00 Uhr