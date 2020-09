Stand: 28.09.2020 20:30 Uhr - Hallo Niedersachsen

Gorleben: Schicht im Schacht - doch offene Fragen

Um 10.07 Uhr am Montag wurde Gewissheit, was seit Sonntag schon Gerücht war: Gorleben kommt als Standort für ein Atommüllendlager nicht infrage. Das war eine Erkenntnis aus dem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), der am Montag vorgestellt wurde. "Wir sind perplex", sagte ein erleichterter Landrat Jürgen Schulz (parteilos) im NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen. Doch es bleiben offene Fragen.

VIDEO: Gorleben wird kein Atommüll-Endlager (5 Min)

"Keine überschäumende Freude"

Denn auch wenn sich der lange Atem der Protestler im Wendland offenbar ausgezahlt hat, stehen im sogenannten Zwischenlager immer noch 113 Castor-Behälter mit hochgiftigem Atommüll. Deshalb mischt sich neben den Stolz, das Endlager verhindert zu haben, auch Skepsis. "Keine überschäumende Freude", konstatierte etwa Wolfgang Ehmke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg.

AUDIO: Standort Gorleben ist Geschichte (1 Min)

Erster Protest in Wippingen

Weiter im Westen dagegen das Unbehagen. Wippingen (Landkreis Emsland) war schon einmal in der Verlosung für ein Endlager - damals, vor über 40 Jahren, gab es ebenfalls massive Proteste in der Region. Nun gehört der Ort mit dem Salzstock wieder zu den bundesweit 90 Kandidaten, die laut BGE in die engere Auswahl als Standort kommen. Bereits am Montag kam es deshalb zu, wenn auch noch verhaltenen, Protesten vor dem Kreishaus.

Hilft ein Moratorium?

Jan Deters gehörte schon vor 40 Jahren zu den Demonstranten. "Das ist nicht schön, wir sind wieder in der gleichen Situation wie damals", so Deters. Er sprach sich bei Hallo Niedersachsen für ein Moratorium in der Endlagersuche wegen des Coronavirus aus. Die Entscheidungen müssten in Ruhe getroffen werden und bräuchten Zeit, sagt er.

Weil kontern Kritik aus Bayern

Der Ausschluss von Gorleben sorgte für Kritik aus Bayern. Ministerpräsident Markus Söder kritisierte die Entscheidung ausdrücklich. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wies die Kritik zurück. "Es gibt in diesem Auswahlverfahren keine Extrawürste für niemanden", sagte er am Montag in Hannover. "Voraussetzung für das Gelingen dieses Prozesses ist, dass sich alle an die Regeln halten und kein Land meint, es könnte sich aus dieser Diskussion herausstehlen."

45 Landkreise in Niedersachsen benannt

Von den 90 Gebieten, die laut Bericht "günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle" aufweisen, liegen 57 ganz oder teilweise in Niedersachsen - als "geeignet" gelten mehr als 80 Prozent der Landesfläche. Ob auch ihr Wohnort dazu gehört, sehen Sie hier. Insgesamt sind in Niedersachsen 45 Landkreise und kreisfreie Städte von einem oder mehreren der Teilgebiete benannt.

Videos 1 Min Staudte: Ausschluss sorgt für mehr Vertrauen Miriam Staudte (Grüne) sieht den Endlager-Ausschluß des Standortes Gorleben als wichtiges Signal an andere betroffene Regionen in Niedersachsen. 1 Min

Auch Schacht Konrad und Asse sind raus

Endgültig vom Tisch als mögliche Standorte sind neben Gorleben auch der Schacht Konrad in Salzgitter und das marode Endlager Asse im Landkreis Wolfenbüttel. Sie kommen für die Lagerung von hochradioaktivem Atommüll laut BGE nicht infrage. Das Land Niedersachsen begleitet die Suche nach dem Endlager mit einer eigenen Internetseite. "Auf der Seite 'Begleitforum Endlagersuche' finden insbesondere die Bürger wichtige Informationen, die sich bisher mit dem Thema Endlagersuche noch nicht intensiv befasst haben", sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD).

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 28.09.2020 | 19:30 Uhr