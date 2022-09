Göttingen: Oben-Ohne-Schwimmen künftig jeden Tag erlaubt

Stand: 16.09.2022 15:06 Uhr

Künftig können in der Stadt an jedem Tag alle Besucher und Besucherinnen mit nacktem Oberkörper in Schwimmbädern schwimmen gehen. Bisher war dies nur an den Wochenenden in den Schwimmbädern möglich.