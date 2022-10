Fracking in Niedersachsen: Lindner lässt nicht locker Stand: 30.10.2022 16:39 Uhr Angesichts der anhaltenden Energiekrise hat sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erneut für die Erdgasförderung durch Fracking ausgesprochen. Das würde besonders Niedersachsen betreffen.

"Wir haben in Deutschland erhebliche Gasvorkommen, die gewonnen werden können, ohne das Trinkwasser zu gefährden", sagte Lindner der Funke-Mediengruppe am Sonntag. Die Förderung sei auch unter ökologischen Voraussetzungen verantwortbar. Er forderte, rasch an die Förderung heranzugehen. Er sei zuversichtlich, dass Deutschland dann in wenigen Jahren einen relativ großen Bedarf aus heimischen Gasquellen decken könnte. "Es ist ratsam, das zu tun, wenn man sich die Entwicklung auf der Welt anschaut." Es sei nicht verantwortbar, aus ideologischen Gründen auf Fracking zu verzichten, so der Vorsitzende der FDP. Beim Fracking wird ein Gemisch aus Wasser und Chemikalien unter hohem Druck in tiefere Gesteinsschichten gepresst. Das dort lagernde Gas gelangt dann durch die sich bildenden Brüche im Gestein an die Oberfläche. Kritiker befürchten, dass die eingesetzten Chemikalien so ins Grundwasser gelangen können und dieses dauerhaft verseuchen. Ein Großteil der deutschen Erdgasreserven liegt in Niedersachsen, hier wird allerdings seit 2011 nicht mehr gefrackt.

Weil, Scholz (beide SPD) und Habeck (Grüne) sind gegen Fracking

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich mehrfach gegen Fracking ausgesprochen. Weil wies unter anderem in einer Debatte mit Bayerns Regierungschef Markus Söder ("Geht´s noch?") Anfang August darauf hin, dass Fracking in Deutschland zur Überwindung der Energiekrise keinen Beitrag leisten könne, da die Umsetzung solcher Projekte im besten Fall drei bis fünf Jahre dauere. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lehnen Fracking als Methode zur Erdgasgewinnung ab.

In Niedersachsen gab es bislang die meisten Fracking-Maßnahmen

Zwischen 1961 und 2011 wurden nach Angaben des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen 350 Maßnahmen zur Erdgasförderung durch Fracking registriert - zuletzt Ende Juli 2011 an der Bohrung Buchhorst T12 bei Sulingen (Landkreis Diepholz). In den übrigen 15 Bundesländern seien es insgesamt nur gut zwei Dutzend Maßnahmen gewesen.

Deutsche Bundesstiftung Umwelt mahnt zur Abkehr von fossilen Brennstoffen

Auch Umweltexperten kritisierten heute erneut den Einsatz fossiler Energie, wie zum Beispiel. Anlässlich der Preisverleihung des Deutschen Umweltpreises mahnte die in Osnabrück ansässige Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) trotz des Krieges in der Ukraine und anderen Krisen weiterhin für den Schutz des Planeten einzustehen. "Wir müssen Kurs halten beim Klima-, Umwelt- und Artenschutz sowie der Abkehr von fossilen Energieträgern. Wir müssen raus aus der Abhängigkeit von Öl, Gas, Kohle und Uran - und Energieimporten aus autokratischen Staaten", sagten DBU-Kuratoriumsvorsitzender Prof. Dr. Kai Niebert und DBU-Generalsekretär Alexander Bonde. Erdgas gehört zu den fossilen Energieträgern, ihnen gegenüber stehen die erneuerbaren Energien wie etwa Wind- und Wasserkraft.

