Falschfahrerin verursacht Unfall auf A30 - mehrere Verletzte Stand: 17.09.2022 16:36 Uhr Bei einem Unfall auf der Autobahn 30 mit einer Falschfahrerin sind mehrere Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Nach ersten Erkenntnissen sei eine Frau mit ihrem Wagen über eine Abfahrt auf die Autobahn aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Sie fuhr demnach in Richtung Niederlande. Zwischen den Anschlussstellen Schüttorf-Nord und Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) kam ihr ein Auto entgegen, es folgte ein Frontalzusammenstoß. Die Frau, es soll sich nach Informationen des NDR in Niedersachsen um eine 81-Jährige aus Geeste im Emsland handeln, wurde schwer, möglicherweise lebensgefährlich verletzt, wie der Sprecher sagte. Auch die drei Insassen aus dem anderen Auto wurden verletzt, waren aber alle ansprechbar.

Weitere Details waren zunächst unklar. Neben Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn in Richtung Niederlande wurde zunächst komplett gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.09.2022 | 16:00 Uhr