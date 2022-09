Entlastungspaket: Geteilte Meinungen zum Programm des Bundes Stand: 04.09.2022 17:00 Uhr Die Reaktionen auf das neue Entlastungspaket fallen in Niedersachsen unterschiedlich aus. Kritik kommt von den Linken und der Landesarmutskonferenz, Lob von der IG BCE und der Landesregierung.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nannte die Pläne der Ampel-Koalition in Berlin "einen großen Schritt" und eine "ganz wichtige Entscheidung". Das Gesamtvolumen in Höhe von 65 Milliarden Euro zeige, dass der Staat in dieser Krise an der Seite der Bürgerinnen und Bürger stehe. Die einmaligen Finanzspritzen für Studierende und Rentner seien besonders wichtig, so Weil. Damit werde ein Fehler aus den vergangenen Hilfsprogrammen ausgebügelt. Auch die Nachfolge-Pläne für das Neun-Euro-Ticket im ÖPNV begrüßt Weil.

IG BCE lobt Ausgewogenheit

Auch die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) lobte das dritte Entlastungspaket der Ampel-Koalition. Es sei ausgewogen, hieß es. Wichtig sei, dass neben Geringverdienenden, Rentnerinnen und Rentnern sowie Studierenden auch die breite Masse der Beschäftigten entlastet werde, die ebenfalls von Inflation betroffen sei, sagte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis am Sonntag in Hannover. "Das ist entscheidend, um die Binnennachfrage in der aktuellen Krise zu stabilisieren."

Landesarmutskonferenz: Soziale Gerechtigkeit kommt zu kurz

Kritik kommt von der Landesarmutskonferenz Niedersachsen. Das Hilfsprogramm sei unzureichend für arme Menschen. Soziale Gerechtigkeit und eine angemessene Verteilung der Folgekosten der Krisen kämen "wieder zu kurz", monierte der Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz, Klaus-Dieter Gleitze, am Sonntag in Hannover. Das Neun-Euro-Folgeticket sei mit 49 bis 69 Euro im Monat für arme Menschen zu teuer, die Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes von 449 auf 500 Euro viel zu niedrig.

Linke vermisst Antwort auf "dramatische Situation"

Die Partei Die Linke bezeichnete das geplante Entlastungspaket als halbherzig. "Es ist keine ausreichende Antwort auf die dramatische Situation, in die viele Menschen angesichts von Teuerungen und Inflation in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden", sagte Jessica Kaußen, die Linke-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl. "Der angekündigte Preis für ein neues Nahverkehrsticket ist deutlich zu hoch und die Verhandlungen über die Kofinanzierung durch die Länder wird viel zu lange dauern, um schnell ein ordentliches Angebot zu haben."

