Energiewende in Niedersachsen: Rot-Grün setzt Taskforce ein Stand: 31.01.2023 15:51 Uhr Eineinhalb Tage hat die rot-grüne Landesregierung getagt. Ergebnis: Das Land setzt eine "Taskforce Energiewende" ein. Mit ihr soll Niedersachsen klimaneutral und die Wirtschaft transformiert werden.

von Mandy Sarti

"Wir kommen von einer relativ reaktiven Industriepolitik und kommen jetzt zu einer aktiven und strategischen Energiepolitik", machte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag in Hannover deutlich. Konkret sollen Verfahren beschleunigt und erleichtert werden. Dabei will sich die Landesregierung am Beispiel des LNG-Terminals in Wilhelmshaven orientieren. "Wir haben in Niedersachsen gezeigt, was möglich ist", sagte Lies. Umweltminister Christian Meyer (Grüne) betonte, dass der Turbo nun gezündet werden müsse. "Es muss auch das Ziel sein, dass man ein Windrad in einem Jahr bauen kann."

VIDEO: Enercity - einer der größten Windstromanbieter (17.01.2023) (1 Min)

Niedersachsen soll Vorreiterrolle bei Energiewende einnehmen

Nach Auffassung der Landesregierung soll Niedersachsen eine entscheidende Schlüsselfigur bei der Produktion der Erneuerbaren Energien übernehmen. "Wir wollen, dass Niedersachsen klimaneutral wird und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass das in Deutschland insgesamt gelingt", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Wasserstoff als Schlüssel

Die rot-grüne Landesregierung setzt dabei vor allem auf Wasserstoff und einen entsprechenden Netzausbau. Beim Bund will Weil dafür werben, noch mehr für das Thema zu tun. Wasserstoff gilt als entscheidender Energieträger der Zukunft, um die Industrie klimafreundlicher zu gestalten. Etwa 40 Prozent der bundesweiten Wasserstoffprojekte sind in Niedersachsen angesiedelt. Wirtschaftsminister Lies betonte, dass es darum gehe, eine "ganz neue Industrie" zu gestalten. "Wir haben unglaublich viele zeitgleiche Projekte, die in ganz neuer Deutschlandgeschwindigkeit umgesetzt werden", sagte er.

Welche Rolle spielt dabei die Bildung?

Eine Arbeits- und Fachkräfteinitiative soll ebenfalls zentraler Punkt der Taskforce sein. Dabei geht es unter anderem auch um Fort- und Weiterbildungen. "Bildung hört nicht nach dem Abitur oder Schulabschluss auf", stellte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) klar. Außerdem machte sie deutlich, dass sich die Landesregierung damit befasse, das Bildungssystem so aufzustellen, dass es auf eine Zukunft vorbereite, "die wir noch gar nicht kennen". `

Drei Ministerien in Lenkungsgruppe

Die "Taskforce Enegiewende" soll laut Umweltminister Meyer zu "Chefsache" werden. Neben ihm sind auch Wirtschaftsminister Lies und Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) in der Lenkungsgruppe.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Energiewende Wasserstoff