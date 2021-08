Einreise-Testpflicht: Ermittler stellen 92 Verstöße fest Stand: 05.08.2021 10:39 Uhr Mit der neuen Corona-Einreiseverordnung gilt bundesweit seit 1. August eine Testpflicht. Fahnder der Bundespolizeidirektion Hannover haben bis Mittwoch 28.200 Personen kontrolliert.

Überprüft wurden Reisende, die über die Flughäfen Hannover, Hamburg und Bremen sowie über die Grenze zu den Niederlanden nach Deutschland kamen. In 92 Fällen stellten die Beamten fehlerhafte oder fehlende Nachweise fest und informierten die zuständigen Gesundheitsämter. Diese prüfen die Einleitung von Ermittlungsverfahren. "Bis auf wenige Beanstandungen haben sich die Reisenden vorbildlich auf die neue Situation eingestellt", sagte Michael Schuol, Vizepräsident der Bundespolizeidirektion.

Sorgfältig gefälschte Impfausweise

Neben mangelhaften Nachweisen stellten die Ermittelnden auch Fälschungen sicher. Am Flughafen Hannover seien ihnen vier falsche Impfausweise in die Hände gefallen. "Die Qualität ist als gut zu bezeichnen", hieß es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Zudem fanden Fahnderinnen und Fahnder an der Autobahn 30 bei Bad Bentheim zwei Blanko-Impfausweise, die mit abgestempelten Aufklebern versehen waren.

