"Ein Angriff gegen uns": Landtag verurteilt Ukraine-Invasion Stand: 24.02.2022 16:30 Uhr Die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) haben den russischen Angriff auf die Ukraine auf Schärfste verurteilt. Sie forderten Sanktionen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete den Angriff Russlands auf die Ukraine als, so wörtlich, "Schande" und "Imperialismus in Reinform." Er empfinde Abscheu und Wut, so Weil weiter. Russland habe das Völkerrecht gebrochen und stelle die Regeln des Zusammenlebens in Europa infrage. Es könne nur eine harte Reaktion darauf geben. Der Ministerpräsident zeigte sich tief betroffen. Es sei das Befürchtete eingetreten: "Ein Krieg vor unserer eigenen Haustür, nur 1.500 Kilometer von Hannover entfernt." Er machte Russland und Präsident Wladimir Putin verantwortlich für Tote und Verletzte.

Landtag verurteilt russische Invasion

Die Präsidentin der Niedersächsischen Landtags, Gabriele Andretta (SPD), hatte die Sitzung zuvor mit deutlichen Worten eröffnet. Gemeinsam mit der westlichen Welt verurteile der Landtag den Angriff der russischen Föderation auf die Ukraine aufs Schärfste. Auch die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von Grünen, SPD, FDP und CDU verurteilten die Aggression.

Grünen-Vorsitzende begrüßt Sanktionen gegen Russland

"Dieser Krieg ist völkerrechtswidrig", sagte Julia Willie Hamburg (Grüne). Es sei richtig gewesen, bis zuletzt den Weg der Diplomatie zu beschreiten, sagte Hamburg. Sie begrüßte das "volle Paket der Sanktionen", das Außenministerin Annalena Baerbock angekündigt hat. Ein Krieg in Europa werde auch Auswirkungen auf Deutschland haben. "Wir werden das Bestmögliche tun, um die Folgen für die deutsche Bevölkerung abzufedern", sagte Hamburg.

Modder (SPD): Angriff auf Völkerrecht

"Es ist ein tiefschwarzer Morgen, es ist Krieg in Europa"“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder. Sie nannte Putins Ansprache aus der vergangenen Nacht - in der er den Angriff auf die Ukraine verkündet hatte - und seine Drohungen an Drittstaaten, sich nicht in den Konflikt einzumischen, erschreckend. "Das ist ein Angriff auf unser Völkerrecht - und damit auch auf uns."

Birkner (FDP): "Was ist mit dem Engagement in Russland von Volkswagen?"

Modder forderte klare und schnelle Konsequenzen für Russland in Form von Sanktionen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner stimmte ihr zu, rief allerdings auch eindringlich dazu auf, den Auswirkungen von Sanktionen auf die heimische Wirtschaft und Versorgung aktiv zu begegnen, um Sanktionen durchhalten zu können. "Es kommen unangenehme Fragen auf uns zu", sagte Birkner. "Was ist eigentlich mit dem Engagement in Russland von Volkswagen? Wir als Land sind da als Anteilseigner unmittelbar in der Verantwortung - und das hat Konsequenzen."

CDU-Fraktionsvorsitz spricht russischen Soldaten Mitgefühl aus

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Dirk Toepffer, hielt am Donnerstag die wohl emotionalste Rede. "Wir hätten gestern handeln müssen", sagte Toepffer. Seine Gedanken seien auch bei den russischen Soldaten, die durch einen Diktator in einen Krieg gezwungen würden. "Das kann einen nur fassungslos machen, was man auch diesen Menschen antut", sagte Toepffer, dieses Mal mit Tränen in den Augen, als er über das russische Volk sprach. Sein Mitgefühl gelte auch den niedersächsischen Soldaten, die derzeit in Litauen stationiert sind. "Ich hoffe, dass sie nicht dafür bezahlen müssen, was die Politik an richtigen Maßnahmen versäumt hat", sagte Toepffer. "Ich bete für die Menschen in der Ukraine, in Russland und für unsere Soldaten." Er sprach unter anderem an, dass Deutschland der Ukraine Waffen versagt habe. Das gelte es zu einem späteren Zeitpunkt kritisch zu reflektieren, so Toepffer.

Niedersachsen erhöht Cyber-Sicherheit

Mit Blick auf mögliche Cyberattacken im Zuge des Krieges sagte Ministerpräsident Weil, Niedersachsen müsse auch Vorkehrungen für die eigene Sicherheit treffen. Es gebe die reale Befürchtung solcher Attacken. Das Innenministerium und die Sicherheitsbehörden hätten die Vorkehrungen erhöht. Auch sprach er das Thema Flüchtlinge an. "Niedersachsen hat sich stets zu seinen humanitären Verpflichtungen bekannt und das wird auch in diesem Fall so sein - und ich gehe von ihrer Zustimmung aus", sagte Weil im Landtag unter Applaus. Es würden schon jetzt Vorkehrungen getroffen, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Ukrainerinnen und Ukrainer in Niedersachsen hatten zu entsetzt und mit großer Sorge auf den Angriff Russlands. Die Kirchen riefen zu Friedensgebeten auf. Niedersächsische Wirtschaftsunternehmen fürchten massive Konsequenzen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Energiepreisestark steigen.

