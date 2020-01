Stand: 30.01.2020 08:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Düngeverordnung: Landwirte fordern Emissionsmodell

Die niedersächsischen Landwirte kritisieren, dass die Düngeregeln womöglich noch weiter verschärft werden könnten. Niedersachsens Landvolk-Sprecher Albert Schulte to Brinke fordert ein Emissionsmodell für jeden einzelnen Landwirt. Demnach würden Betriebe, die Grenzwerte einhalten, von strengen Auflagen verschont. Ein Modell, das auch von der niedersächsischen Landesregierung unterstützt wird. Ein entsprechendes Schreiben haben Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) an ihre Kollegen in Berlin geschickt. Auch die Deutsche Umwelthilfe fordert eine Düngebilanz für jeden Betrieb - allerdings dürfe es keine Ausnahmen mehr geben.

Klöckner erwartet strengere Düngeverordnung Nordmagazin - 29.01.2020 19:30 Uhr Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) geht davon aus, dass Deutschland die Düngeverordnung noch strenger fassen muss als bisher geplant.







"Tiefer Bruch" zwischen Landwirten und Politik

Hubertus Berges, Vorsitzender vom Kreislandvolk Cloppenburg spricht von einem "Ping-Pong-Spiel zwischen Brüssel, Berlin und den Bundesländern". "Da eine einheitliche Linie hinzukriegen, ist schon schwierig", so Berges. Landwirt Heinrich Dierkes aus Goldenstedt (Landkreis Vechta) sieht einen "sehr tiefen Bruch" zwischen den Landwirten und der Politik. Sollte die schärfere Düngeverordnung von oben herab verordnet werden, sei das für die Landwirte "unheimlich frustrierend". In diesem Fall rechnet er mit weiteren Protesten der Landwirte.

Höfesterben durch neue Düngeregeln befürchtet

Unterdessen fürchtet Douw Wittbard von der Protest-Initiative "Land schafft Verbindung" ein massives Höfesterben bei einer weiteren Verschärfung der Düngeverordnung. Das sieht auch Landvolk-Sprecher Schulte to Brinke so: Viele Gemüse- und Getreidebauern stünden vor dem Aus, wenn sie nicht ausreichend düngen dürften. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) davon ausgeht, dass Deutschland die Dünge-Regeln noch strenger fassen muss als bislang geplant. Andernfalls drohen hohe Strafen der EU.

