Debatte um die Maske: Ist das Schutz oder kann das weg? Stand: 02.04.2022 17:30 Uhr Seit etwa zwei Jahren gehört sie zum Alltag wie Portemonnaie oder Haustürschlüssel: die Maske in Zeiten von Corona. Nun läuft die Pflicht zwar vielerorts aus - doch es gibt viele warnende Stimmen.

Die neue Corona-Verordnung macht es schon in den ersten Sätzen deutlich: "Allen Personen wird empfohlen, eigenverantwortlich eine Mund-Nasen-Bedeckung (...) insbesondere in geschlossenen Räumen von Einrichtungen und Anlagen mit Publikumsverkehr und an Orten mit hohem Personenaufkommen zu tragen (...)", steht dort. Die niedersächsische Gesundheitsministerin unterstreicht: "Ich rate allen Niedersächsinnen und Niedersachsen angesichts der hohen Fallzahlen weiterhin dazu, insbesondere in Innenräumen und beengten Situationen mit vielen anderen Menschen eine FFP2-Maske zu tragen, auch wenn es nun nicht mehr vorgeschrieben ist", so Daniela Behrens (SPD).

Weitere Informationen Wenn die Maskenpflicht entfällt: Maske weiter tragen? Am 2. April endet in Niedersachsen weitgehend die Maskenpflicht. Tragen Sie weiter Maske - oder weg damit? (28.03.22) mehr

Lauterbach warnt vor Leichtsinn

Warnende Worte fand Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): "Der Einzelne sollte sich von den Lockerungen jetzt nicht irritieren lassen: Die Pandemie ist noch nicht vorbei", sagte er am Freitag. "Die Gefahr, sich jetzt noch zu infizieren, ist so hoch wie nie zuvor." Daher laute sein Appell: "Bitte tragen Sie freiwillig Masken in Innenräumen." Diese seien ein besonders wirksamer Schutz und sollten so viel wie möglich genutzt werden.

Wissenschaft und Ärzte mahnen zu Vorsicht

Aus der Wissenschaft kommen ähnliche Signale. Insbesondere wegen der derzeit noch so hohen Inzidenzen wird der weitgehende Wegfall der Masken hier vielfach als verfrüht gewertet. Für den besten Schutz vor Ansteckung raten Fachleute zu FFP2-Masken. "Wenn Sie sich und andere vor Ansteckung schützen wollen, sollten Sie auf jeden Fall eine Maske tragen", riet etwa der Physiker Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Die Chefin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, hat sich für das weitere Tragen von Masken in Innenräumen ausgesprochen. Sie hält es nach eigenen Angaben für falsch, dass die Maskenpflicht in vielen Geschäften nun endet. Gerade in Supermärkten und Restaurants könnten Masken Infektionen eindämmen, so Johna im "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Patientenschützer zu Ende der Maskenpflicht: "Versagen der Länder-Chefs"

Auch Patientenschützer üben teils scharfe Kritik: "Masken im ÖPNV und beim Einkaufen müssen bleiben. Auch die anderen Instrumente wie konsequentes Testen werden leichtfertig dort aus der Hand gegeben, wo es die Hochrisikogruppe schützt. Das ist fatal und auch ein Versagen der Länder-Chefs", sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Weitere Informationen Hausrecht: Wo gilt weiter Maskenpflicht in Niedersachsen? Unternehmen können auch künftig per Hausrecht auf das Tragen von Masken bestehen. Wer macht das - und wer nicht? (02.04.22) mehr

Lehrer hoffen auf verantwortungsbewusste Schüler - und Eltern

Wie sieht es in den Schulen aus? Der Deutsche Philologenverband ruft zum freiwilligen Tragen von Masken auf. "Wir freuen uns über jedes Stück zurück zur Normalität an unseren Schulen. Aber die Schritte müssen zur aktuellen Lage passen", sagte die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Susanne Lin-Klitzing, dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Sonnabend). Das Ende der Maskenpflicht im Unterricht passe nicht zu den derzeit hohen Infektionszahlen. Der Verband empfehle daher eine verantwortungsbewusste Maskenfreiwilligkeit an den Schulen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte.

UMFRAGE Mögliche Antworten Werden Sie auch nach Ende der Maskenpflicht eine Maske tragen? Ja klar, sicher ist sicher Nein, wenn es nicht mehr sein muss Das hängt ganz davon ab, wo ich bin Abstimmen Ergebnisse

Wie halten es die Unternehmen in Niedersachsen?

Für den Einzelhandel hoffen einige darauf, dass die Unternehmen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und eine Maskenpflicht zum Beispiel im Supermarkt anordnen. Mark Alexander Krack vom niedersächsischen Handelsverband glaubt allerdings nicht, dass viele Unternehmen dies tun werden. "Tatsächlich sind die meisten Stimmen, die man so hört, dass keine Maske im Betrieb angeordnet wird", sagte er NDR Niedersachsen. Eine repräsentative Umfrage sei das aber nicht.

Mehrheit der Deutschen "besorgt" über Ausstieg aus Corona-Regeln

Die Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage übrigens nicht gerade glücklich darüber, dass die meisten Corona-Regeln gestrichen werden. Aus der Umfrage des Instituts Yougov geht hervor, dass 58 Prozent der Befragten besorgt sind, weil die Maskenpflicht oder auch die 2G- und 3G-Regeln an den meisten Orten wegfallen. 38 Prozent machen sich deshalb hingegen keine Gedanken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.04.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus