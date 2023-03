Das bedingungslose Grundeinkommen: Wie bekomme ich es doch?

Alle Bürgerinnen und Bürger erhalten monatlich die gleiche Summe Geld vom Staat - und das bedingungslos, also ohne eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Und: Die Zahlung sichert ihre Existenz und kann nicht gestrichen werden. Für das BGE entfallen andere Sozialleistungen wie Bürgergeld, Arbeitslosengeld oder Kindergeld. Es gibt unterschiedliche Finanzierungsmodelle: Im Wesentlichen setzen sie sich zusammen aus Umverteilungen, Einsparungen - etwa durch Wegfall von Bürokratie - und Einkommens- und Verbrauchssteuern in unterschiedlichen Höhen. Auch in anderen Ländern wird über ein Grundeinkommen diskutiert, zum Beispiel in Finnland, Schweiz, Spanien und einigen anderen.