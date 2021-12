Corona-Protest: Land wird laut Weil "Verstöße sanktionieren"

Corona-Protest: Weil will "konsequent durchgreifen" Stand: 22.12.2021 09:01 Uhr Der Ton wird rauer, die Stimmung angespannter - das Land Niedersachsen beobachtet eine Radikalisierung des Protests gegen die Corona-Maßnahmen.

Anfang der Woche hat es bei Aktionen mindestens zwei Übergriffe auf Polizisten gegeben. Dabei wurde eine Beamtin in Celle verletzt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mahnt Impf- und Corona-Gegner, sich an geltende Gesetze zu halten. "Es gibt Grenzen, und die werden wir in Niedersachsen klar aufzeigen und Verstöße sanktionieren", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hannover. Die Sicherheitsbehörden verfolgten die Entwicklung sehr aufmerksam, so der Regierungschef. "Insbesondere rechtsextreme Kreise müssen wissen, dass sich das Land nicht scheuen wird, konsequent durchzugreifen."

Weil: "Halte generelle Impfpflicht für geboten"

Der Landeschef sagte auch, man dürfe nicht Ursache und Wirkung verwechseln. "Von den Ungeimpften geht für den Rest der Gesellschaft ein großes Gesundheitsrisiko aus. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Geimpften so sicher sind wie irgend möglich", sagte Weil. "Deswegen halte ich eine generelle Impfpflicht für geboten." Es liege in der Hand der Ungeimpften, ihren Beitrag zur Verbesserung der Situation zu leisten. Weil sprach sich erneut für eine Corona-Impfpflicht aus. "Mir ist sehr bewusst, dass eine Impfpflicht einen erheblichen Grundrechtseingriff darstellt", so der Ministerpräsident. Die aktuellen Corona-Auflagen stellten aber auch erhebliche Eingriffe dar "und zwar auch in die Rechte von Geimpften".

Verfassungsschutz warnt vor Radikalisierung der Szene

Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut hatte am Dienstag erneut auf eine Vermischung der sogenannten Querdenker-Bewegung mit Rechtsextremisten und Reichsbürgern hingewiesen. Das gehe aus einer Analyse entsprechender Proteste hervor. Die Szene radikalisiere sich, sagte Witthaut. "Wir verzeichnen Chats, in denen zum Teil zur Bekämpfung unserer demokratischen Ordnung oder offen zur Anwendung von Gewalt aufgerufen wird." Dabei spielten soziale Netzwerke und Messengerdienste eine zentrale Rolle.

