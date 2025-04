Gedenkgottesdienst: 500 Gläubige nehmen Abschied von Papst Franziskus Stand: 26.04.2025 20:14 Uhr In Rom wurde am Samstag Papst Franziskus beigesetzt. Auf der ganzen Welt trauern Gläubige um das katholische Kirchenoberhaupt - auch in Niedersachsen bei einem Gottesdienst im Osnabrücker Dom.

Das Interesse an dem Gedenkgottesdienst am Samstag war groß: Rund 500 Gläubige fanden sich am späten Nachmittag im Osnabrücker Dom ein, um persönlich Abschied von Papst Franziskus zu nehmen. Geleitet wurde die Messe, die auch per Livestream im Internet übertragen wurde, vom Osnabrücker Bischof Dominicus Meier. Außerdem konnten sich die Besucher in einem Kondolenzbuch für den verstorbenen Papst eintragen. Um Viertel vor zwölf läuteten die Glocken in allen Kirchengemeinden des Bistums.

Trauerfeier in Rom mit Trump, Selenskyj und Scholz

In Rom wurden am Vormittag die Trauerfeier und Beisetzung des Papstes abgehalten. Hochrangige Staatsgäste wie US-Präsident Donald Trump, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwiesen Franziskus auf dem Petersplatz die letzte Ehre. Zu der Trauerfeier wurden 200.000 Menschen rund um den Petersplatz erwartet. Anschließend wurde der Papst in einem offenen Papamobil durch Rom zu seiner letzten Ruhestätte - der Basilika Santa Maria Maggiore - gebracht. Am Nachmittag wurde Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt.

