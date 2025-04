Stand: 26.04.2025 12:14 Uhr 35-jähriger Vermisster aus Langenhagen ist wieder da

Der seit dem 11. April vermisste Thomas K. aus Langenhagen (Region Hannover) ist wieder da. Die Polizei habe ihn selbst erreicht, hieß es am Sonntag. Der 35-Jährige sei wohlauf, die Dringlichkeit einer medizinischen Behandlung bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr, so die Polizei. Thomas K. hatte sich am Abend in einer medizinischen Einrichtung in Langenhagen gemeldet und war kurz darauf verschwunden. Mitarbeitende der medizinischen Einrichtung meldeten ihn anschließend als vermisst. Zu den Umständen seines Verschwindens machte die Polizei keine Angaben.

