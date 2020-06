Stand: 07.06.2020 08:03 Uhr - Hallo Niedersachsen

Corona-Lockerungen: Das ist ab morgen anders

Morgen tritt Niedersachsen in die vierte von fünf Lockerungsstufen in der Corona-Pandemie ein. Diese betrifft besonders die Gastronomie, die Kulturszene und den Tourismus. Es gelten jedoch in allen Fällen die Hygiene- und Abstandsregeln: "Alles, was erlaubt ist, ist unter Auflagen erlaubt", sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder. Sie bekräftigte zudem eine Empfehlung, die Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) kürzlich gegeben hatte: Nicht alle Angebote müssten umgehend genutzt werden, nur weil dies jetzt wieder möglich sei. Die Menschen sollten weiterhin zurückhaltend sein, riet Schröder.

Corona-Regeln: Bars dürfen wieder öffnen Hallo Niedersachsen - 05.06.2020 19:30 Uhr Die niedersächsische Regierung hat weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen bekannt gegeben. Unter anderem dürfen Kneipen und auch Hallenbäder wieder öffnen.







Folgende Änderungen gelten ab Montag, 8. Juni:

Kulturelle Veranstaltungen im Freien mit bis zu 250 Teilnehmern sind unter Auflagen wieder erlaubt. Alle Besucher müssen einen Sitzplatz haben und ihre Kontaktdaten angeben.

im Freien mit bis zu 250 Teilnehmern sind unter Auflagen wieder erlaubt. Alle Besucher müssen einen Sitzplatz haben und ihre Kontaktdaten angeben. Hotels, Jugendherbergen und Campingplätze dürfen ihre Belegungsquote von 60 auf bis zu 80 Prozent ausweiten.

dürfen ihre Belegungsquote von 60 auf bis zu 80 Prozent ausweiten. An Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen und anderen religiösen Feiern dürfen nun bis zu 50 Personen teilnehmen.

und anderen religiösen Feiern dürfen nun bis zu 50 Personen teilnehmen. Nach Restaurants, Cafés und Imbissen dürfen nun auch Bars und Kneipen wieder öffnen.

wieder öffnen. Spezialmärkte mit Eintritt unter freiem Himmel - etwa Flohmärkte und Tuchmärkte - sowie Indoor-Spielplätze und ähnliche Einrichtungen dürfen unter Auflagen öffnen.

mit Eintritt unter freiem Himmel - etwa Flohmärkte und Tuchmärkte - sowie und ähnliche Einrichtungen dürfen unter Auflagen öffnen. Touristische Busreisen sind wieder erlaubt: Fahrgäste müssen während der Fahrt Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

sind wieder erlaubt: Fahrgäste müssen während der Fahrt Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Schwimm-, Hallen- und Spaßbäder dürfen wieder öffnen.

dürfen wieder öffnen. Sportler können wieder Umkleidekabinen, Dusch-, Wasch- und andere Sanitärräume sowie Gemeinschaftsräumlichkeiten wie Schulungsräume nutzen.

können wieder Umkleidekabinen, Dusch-, Wasch- und andere Sanitärräume sowie Gemeinschaftsräumlichkeiten wie Schulungsräume nutzen. Die Wiederbelegungssperre für Ferienwohnungen und Ferienhäuser fällt weg.

fällt weg. Bewohner von Pflegeeinrichtungen dürfen diese unter Auflagen etwa für Spaziergänge und Einkäufe wieder verlassen.

dürfen diese unter Auflagen etwa für Spaziergänge und Einkäufe wieder verlassen. Angebote für Kinder und Jugendliche sind auch unter der Aufsicht von Personen, die eine Jugendleiter-Card haben, mit bis zu zehn Personen möglich.

Discos, Shisha-Bars und Saunas bleiben dicht

Weiterhin untersagt ist die Öffnung von Clubs, Discos, Shisha-Bars, Opern- und Konzerthäusern, Messen und Kinos - sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden. Dasselbe gilt laut Krisenstabschefin Schröder auch für Prostitution, Saunabesuche und sämtliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Bis Ende August seien zudem Gruppenreisen für Kinder und Jugendliche verboten.

Weitere Lockerungen könnten früher kommen

Die am Montag in Kraft tretende Lockerungsstufe soll zunächst bis zum 22. Juni gelten - statt bis zum 1. Juli. Das sei ein kürzerer Zeitraum als ursprünglich geplant, sagte Schröder. Sie erläuterte, dass der Krisenstab sämtliche Auflagen stets an den Infektionszahlen bemesse. Diese seien weiterhin auf niedrigem Niveau stabil, deshalb sei ein erhöhtes Tempo bei Lockerungen gerechtfertigt.

