Bombendrohung an Schule - drei Tatverdächtige ermittelt Stand: 03.02.2023 17:31 Uhr Drei Jugendliche haben der Oberschule Artland in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) mit einer Bombe gedroht. Die Polizei hat das Trio ermittelt, sie müssen die Kosten für den Polizeieinsatz zahlen.

Die Polizei rechnet mit einer vierstelligen Summe, die auf die Eltern von zwei 14-jährigen Mädchen und einem 16-jährigen Junge zukommen dürfte. Der 16-Jährige hatte am Donnerstag eine Bombendrohung gegen die Schule ausgesprochen, teilten die Ermittler am Freitag mit. Der Polizei Bersenbrück sei es bereits am Donnerstag gelungen, die Identität des Drohanrufers sowie der beiden Schülerinnen zu ermitteln. Parallel dazu durchsuchten mehrere Hundeführer mit Sprengstoffspürhunden die Schule. Die Minderjährigen seien nach Polizeiangaben davon ausgegangen, dass die Drohung aufgrund der hörbar jungen Stimme nicht ernst genommen würde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" eingeleitet.

