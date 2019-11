Stand: 28.11.2019 17:58 Uhr

Autonomes Fahren: Letzte Arbeiten an Teststrecke

In Niedersachsen entsteht derzeit eine Teststrecke für autonomes Fahren, die Anfang Januar in Betrieb gehen soll. Mit der Installation der letzten Kameras am Donnerstag sind die Arbeiten in die finale Phase vor dem Start gegangen. Im Städte-Dreieck zwischen Hannover, Hildesheim und Braunschweig-Wolfsburg sollen auf den Autobahnen A7, A2, A39 und A391 sowie auf den Bundesstraßen B3, B6, B243 und Landesstraße L295 das autonome Fahren erprobt werden. In dem Bereich gibt es 284 Kameras. Insgesamt ist die Strecke nach Angaben des federführenden Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) mehr als 280 Kilometer lang.

Fix erklärt: Autonomes Fahren 28.11.2019 16:30 Uhr Selbsttätiges Blinken, Bremsen, Notbremsen: Autonomes Fahren kennt mehrere Abstufungen. Am Ende steht der komplette Verzicht auf einen Fahrer - der ist nur noch Passagier.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vernetzung wird erprobt

Auf der Strecke in Niedersachsen geht es laut DLR unter anderem darum, Systeme unter Realbedingungen zu testen. Die installierten Kameras sollen dabei unter anderem Daten wie die Fahrzeugposition erfassen. Innerhalb des Testfeldes autonom fahrenden Test-Pkws sollen zudem Daten zur jeweiligen Verkehrssituation zur Verfügung gestell werden. Ergänzend zu den heute üblichen und am Markt verfügbaren Technologien wird laut DLR auf Abschnitten der A 39 der Aufbau bestimmter Kommunikationstechnologien durchgeführt. In diesen Abschnitten können dann kooperative Fahrzeugfunktionen umfassend erprobt und genutzt werden, die mit der Infrastruktur und Hintergrunddiensten kommunizieren, so das DLR.

Karte: Testfeld für autonomes Fahren in Niedersachsen

Lies: "Mehr Sicherheit im Verkehr"

Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hatte die Strecke vor rund zwei Jahren als ein "international einzigartiges befahrbares Labor, das unter Realbedingungen die Mobilität von morgen mitten in Niedersachsen untersucht", bezeichnet. Er verspricht sich vom autonomen Fahren mehr Sicherheit auf den Straßen.

Volkswagen und Continental sind Partner

Gefördert wird das Testfeld von den niedersächsischen Ministerien für Wirtschaft und für Wissenschaft. Als industrielle Partner sind unter anderem die Unternehmen Volkswagen, Continental und Siemes sowie der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt.

Weitere Informationen DLR siedelt Mobilitäts-Institut in Oldenburg an Am OFFIS in Oldenburg entsteht ein neues "Institut für zukünftige Mobilität" vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Forscher sollen Software für sicheres autonomes Fahren entwickeln. (14.11.2019) mehr Niedersachsen gibt beim autonomen Fahren Gas Autonomes Fahren voranbringen: Wirtschaftsminister Lies, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie Conti und VW haben dazu in Hannover eine Absichtserklärung unterzeichnet. (07.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.11.2019 | 08:00 Uhr