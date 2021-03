AstraZeneca-Stopp verlangsamt Impfkampagne erheblich Stand: 15.03.2021 18:24 Uhr Die Aussetzung der Corona-Impfungen mit AstraZeneca hat auch auf Niedersachsen erhebliche Auswirkungen. Gesundheitsministerin Behrens hält den Schritt dennoch für unerlässlich.

Das Sozialministerium hat am Montag umgehend die Impfzentren informiert, dass sie ab sofort den AstraZeneca-Impfstoff liegen lassen sollen. "Die Sicherheit und Gesundheit der Menschen geht vor, das ist vollkommen klar", teilte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) mit. Deswegen sei die Entscheidung des Paul-Ehrlich-Instituts absolut nachvollziehbar und richtig. "Das wirft uns in der Impfkampagne aber natürlich wieder ein Stück zurück", so Behrens.

Weiteres Vorgehen wird geprüft

Rund 160.000 Impfdosen, für die es entweder schon Termine gab oder für die demnächst welche vergeben werden sollten, liegen somit vorerst auf Eis. Wie viele Impfungen dadurch jetzt abgesagt oder verschoben werden müssen, sei noch unklar, hieß es aus dem Ministerium. Auch, wie mit dem gelagerten Impfstoff umgegangen werden soll, werde derzeit noch geprüft. Personen, die mit AstraZeneca geimpft und bei denen mehr als vier Tage zunehmend starke und anhaltende Kopfschmerzen oder punktförmige Hautblutungen auftreten, sollen sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben.

Weitere Informationen Impfungen mit Vakzin von AstraZeneca ausgesetzt Auch Deutschland impft vorerst nicht mehr mit dem Mittel. Es wird erst untersucht, ob es Blutgerinnsel verursachen kann. Mehr bei tagesschau.de extern

Peine: Hälfte aller Impftermine betroffen

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, platzen durch die Aussetzung beispielsweise im Landkreis Peine die Hälfte aller geplanten Impftermine. In der vergangenen Woche wurden im Peiner Impfzentrum noch 3.000 Menschen mit dem Impfstoff von AstraZeneca behandelt. Der Stopp betrifft vor allem Beschäftigte in Schulen und Kitas. Der Landkreis Peine hofft, dass möglichst schnell zusätzlicher Impfstoff geliefert werden kann. Die geplanten Termine für Menschen über 80 Jahre sind nicht betroffen. Sie erhalten den Impfstoff von Biontech.

MHH-Mediziner sieht bei Zweitimpfung noch keine Probleme

In Niedersachsen haben seit Anfang Februar 134.500 Menschen den Impfstoff von AstraZeneca gespritzt bekommen. Sie müssen noch ein zweites Mal damit geimpft werden. Da die zweite Spritze erst nach zwölf Wochen verabreicht werden muss, sei dies zunächst keine Problem, sagte Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Welte sagte, er gehe davon aus, dass in zwei bis drei Wochen Klarheit herrsche, was die Nebenwirkungen für einen weiteren Einsatz des Impfstoffes bedeuten.

Zusammenhang mit Thrombose-Fällen noch unklar

Hintergrund der Aussetzung von AstraZeneca sind Thrombose-Fälle, die kurz nach der Impfung aufgetreten sind. Noch ist aber unklar, ob diese wirklich durch den Impfstoff ausgelöst wurden. Welte sagte, in Europa habe es bislang 30 Fälle von dieser Thrombose gegeben - bei etwa fünf Millionen Impfungen. Im Vergleich dazu würden an Corona 20 von 1.000 Infizierten sterben, so der MHH-Mediziner.

