Ansteckung mit Corona trotz Impfung: Selten, aber möglich Stand: 18.08.2021 15:04 Uhr Die Corona-Impfung schützt vor schweren Krankheitsverläufen - eine Ansteckung mit dem Virus ist aber trotz Impfung möglich. Wie das Gesundheitsministerium mitgeteilt hat, kommt dies aber selten vor.

Vom Beginn des Jahres bis zum 9. August hat Niedersachsen dem Ministerium zufolge rund 157.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert. 622 der Infizierten waren vollständig geimpft. Dies entspricht einem Anteil von 0,4 Prozent aller Infizierten. Vollständig geimpft sind in Niedersachsen bislang gut 4,6 Millionen Menschen.

Geimpfte bemerken oft nichts von einer Infektion

Dass ein sogenannter Impfdurchbruch durchaus passieren kann, ist bekannt. Im Fall des Coronavirus hängt dies Fachleuten zufolge vor allem mit den Mutationen des Virus zusammen. Experten betonen jedoch, dass ein schwerer Verlauf der Krankheit bei durchgeimpften Personen unwahrscheinlich ist. Viele Geimpfte merken unter Umständen gar nichts von ihrer Infektion - und hier liegt eine potenzielle Gefahr. Denn sie könnten andere, auch nicht geimpfte oder besonders vulnerable Menschen anstecken.

Landesregierung appelliert: Nach dem Urlaub testen

Dass sich Geimpfte in Sicherheit wähnten und dabei das Virus übertragen könnten, sei ein Problem, dessen sich die Landesregierung sehr bewusst sei, sagte Sprecherin Anke Pörksen am Mittwoch. "Deshalb geht auch der dringende Appell bei den jetzt Heimkehrenden aus dem Urlaub dahingehend, dass, auch wenn man geimpft ist, man bitte zumindest zu Hause noch einen Test macht oder vielleicht auch nach zwei Tagen noch mal einen macht." Angesichts der Fallzahlen wäre es laut Pörksen aber unverhältnismäßig, alle Geimpften zusätzlich zum Test zu verpflichten.

Reiserückkehrer treiben Inzidenz nach oben

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt derzeit auch in Niedersachsen an. "Die Sommerferien gehen zu Ende, es kommen die Reiserückkehrer zurück", sagte Stefanie Geisler, Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Bundesweit sei ein Anteil von rund 25 Prozent zu verzeichnen, "was den Eintrag durch Reiserückkehrende angeht".

Stufenplan gehört bald der Vergangenheit an

Laut Robert Koch-Institut lag die landesweite Inzidenz am Mittwoch bei 29. Mehrere Kommunen haben zuletzt die Corona-Regeln verschärft, weil die Inzidenz dort an drei aufeinanderfolgenden Tagen einen Grenzwert überschritt. Diese Grenzwerte, die im sogenannten Stufenplan verzeichnet sind, wird es aber bald nicht mehr geben: Die Landesregierung erarbeitet derzeit eine neue Corona-Verordnung, die keinen Stufenplan enthält und in der die Inzidenz nicht mehr wie bisher der alleinige Richtwert ist. Eine große Rolle spielen soll 3G, also die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete. Die Verordnung soll am 25. August in Kraft treten.

