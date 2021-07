Ärzte nicht in Sorge wegen vierter Corona-Welle Stand: 24.07.2021 09:43 Uhr Trotz steigender Corona-Infektionszahlen sehen Ärzte und Krankenhäuser keinen Grund zu besonderer Aufregung. Eine vierte Welle dürfe und werde deswegen nicht zu einem vierten Lockdown führen.

"Corona wird für Geimpfte ungefährlicher, das sehen wir bislang an den Zahlen in Großbritannien und auch an den bisherigen Daten aus Deutschland. Impfen ist der beste Individual-Schutz", sagte Andreas Gassen, Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Sonnabend). Neben der reinen Fallzahl würden zusätzliche Parameter benötigt, sagte Gassen. "Es braucht einen Plan, wie genau die Länder und der Bund bei steigenden Infektionszahlen unter zusätzlicher Berücksichtigung weiterer Parameter reagieren, um überhastetes und unvorbereitetes Vorgehen nach altem holzschnittartigem Muster zu verhindern."

Gassen: Es muss nicht jedes Kind geimpft werden

Vor allem in den Schulen müssten die Vorbereitungen für eine vierte Welle getroffen werden. "Es ist niemandem mehr zu vermitteln, dass wir eineinhalb Jahre nach Corona die Schulen immer noch nicht fit haben für das neue Schuljahr." Es sei aber nicht notwendig, dass sich jedes Kind impfen lasse. "Das geben die wissenschaftlichen Daten zumindest bisher nicht her." Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte: "Die weitere Entwicklung der Pandemie hängt maßgeblich an Impfquote und Impfgeschwindigkeit." Auch er sieht bei steigenden Inzidenzen keinen direkten Zwang zu Lockdowns, anders als noch im Frühjahr. Denn die besonders gefährdeten Gruppen seien größtenteils durchgeimpft.

Weigeldt: Zu viel "Katastrophenalarm"

Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, forderte, die Bürgerinnen und Bürger klüger zum Impfen zu motivieren. "Die Frage sollte nicht sein, ob die vierte Welle den bisherigen Impferfolg bremst, sondern wie sehr unser Impferfolg eine vierte Welle bremsen kann." In Deutschland fehle eine Kommunikation, die "motiviert durch positive Botschaften und nicht immer nur auf Katastrophenalarm setzt".

