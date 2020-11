Stand: 06.11.2020 22:32 Uhr Napoleon: Aufstieg zum Kaiser - Untergang in Waterloo

Den Namen Napoleon Bonaparte hat bestimmt jeder schon mal gehört. Vielleicht wisst ihr auch, dass das ein französischer Politiker war. Aber warum genau ist dieser Napoleon so berühmt? Das erfahrt ihr in der Mikado Zeitreise!

Aufstieg im Verlauf der Französischen Revolution - und die Krönung

Napoleon Bonaparte wurde 1769 geboren. Er war sehr ehrgeizig in der Schule und brannte für den Freiheitsgedanken. Er wurde Soldat und kämpfte in der Zeit der Französischen Revolution gegen die absolute Herrschaft des Königs. Und dann stieg Napoleon immer weiter auf, wurde General und schließlich der Erste Konsul von Frankreich, also sozusagen der Staatschef. 1804 krönte er sich sogar selbst zum Kaiser. Nun war er endgültig Alleinherrscher. Er modernisierte das Land und eroberte in Kriegen neue Gebiete. Zu Napoleons Zeit war Frankreich eine große Macht in Europa.

Kaiser Napoleon erleidet schwere Niederlagen

Mit seiner riesigen Armee wollte Napoleon sogar Russland erobern, aber er scheiterte und verlor viele Soldaten. Auch gegen England erlitt er eine schlimme Niederlage - und nach der verlorenen Völkerschlacht bei Leipzig musste sich Napoleon endgültig zurückziehen. 1815 versuchte er ein Comeback. Doch auch die Schlacht bei Waterloo verloren die Franzosen – und Napoleon wurde von den Siegern auf eine kleine Insel im Atlantik verbannt.

Geh mit unseren Reportern auf Zeitreise!

Ganz schön spannend oder? Willst Du noch mehr über Napoleon Bonaparte erfahren? Mit dem Timespinner ganz einfach: Denn zum Glück waren unsere Zeitreporter Taylor, Alex und Henry dabei und berichten live von vor Ort - in unserer (fiktiven) Radio-Show "Ssst - Timespin!" auf dem (fiktiven) Radiosender History FM. In jeder Ausgabe schickt Moderatorin Cleo Punkt Patra die Zeitreporter zu einem Top-Ereignis in die Vergangenheit. Während Taylor, Alex und Henry aus dem Timespinner das Geschehen beobachten, lässt sich Cleo die Hintergründe von einem (echten) Geschichtsprofessor erklären. Und wie haben die Leute in der Vergangeheit ihren Alltag gelebt? Das erfährt Cleo aus den Stories in ihrer Histogram App!

Klick auf eines der beiden Audios und hör Dir entweder die ganze Sendung aus dem Radio an (Mikado am Morgen) oder direkt das Zeitreise-Podcast über Napoleon. Dann weißt Du wirklich alles Wissenswerte über diese Zeit.

AUDIO: Mikado Zeitreise (8): Napoleon (45 Min)

AUDIO: Zeitreise bei Mikado am Morgen: Napoleon (55 Min)

Quiz - Teste Dein Wissen!

Wenn Du jetzt alles über Napoleon Bonaparte weißt, kannst Du ja mal versuchen, ob Du unser Quiz lösen kannst! Klick einfach auf den folgenden Link und starte das Quiz.

quiz Napoleon: Kaisertum und Untergang - Teste Dein Wissen! Was weißt Du alles über Napoleon? Mach mit und probiere aus, ob Du gut vorbereitet wärst für eine echte Zeitreise. Quiz

Bastel Dir Deinen Zeitstrahl!

Ein Zeitstrahl verschafft dir im Kinderzimmer den perfekten Überblick. Die Illustratorin Antje von Stemm hat für uns einen langen Zeitstrahl zum Ausdrucken und Zusammenkleben entworfen. Außerdem gibt es zu jedem Ereignis einen "Pin", den du an die entsprechende Stelle auf dem Zeitstrahl kleben kannst.

Downloads Bastel Dir Deinen Zeitstrahl! - Download Hier gibt es den Zeitstrahl zum Runterladen. Es sind 15 Seiten zum Aneinanderkleben (plus eine Anleitung)! Download (5 MB)

Downloads Zeitstrahl-Pin: Napoleon in Waterloo - Download Die endgültige Niederlage Napoleons - hier bekommst du den Pin. Einmal in Farbe und einmal in schwarz-weiß zum Anmalen! Download (226 KB)

