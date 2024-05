Ausland - das Magazin

Die ARD-Korrespondent*innen sind weltweit unterwegs und immer nah dran. "Ausland - das Magazin" bringt diese spannenden Reportagen aus den wichtigsten Metropolen in Europa, Amerika, Asien und Afrika zu uns in den Norden.

Wir sprechen über diese Recherchen, zeigen die spannendsten Geschichten aus unseren Studios in der Welt und lassen die Menschen hinter der Schlagzeile zu Wort kommen.

"Ausland - das Magazin" - jede Woche neu, um die globale Welt ein wenig verständlicher zu machen.

Auf NDR Info immer sonntags um 18.04 Uhr und um 20.33 Uhr