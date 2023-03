Stand: 17.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Großer Auftritt der Oscar--Stars von Emely Rimer

NDR Info Kindernachrichten: In Los Angeles in den USA wurden in der vergangenen Woche die Oscars verliehen - der wichtigste Filmpreis der Welt. Außergewöhnlich war dabei: Viele Preise gingen nach Deutschland! Ein deutscher Film über Krieg mit dem Titel "Im Westen nichts Neues" hat gleich vier Preise bekommen. Und auch ein Norddeutscher stand auf der großen Bühne der Preisverleihung und der weltbekannten Stars: Der Regisseur des Filmes kommt aus Wolfsburg in Niedersachsen.

Wir haben Isabell, Erik und Lenz aus Schleswig-Holstein und Hamburg gefragt: "Wie würdet ihr euch fühlen, wenn euch so etwas passiert, ihr plötzlich einen Oscar gewinnen würdet?"

Kind: "Dann würde ich glaube ich erstmal ganz doll zittern und aufgeregt sein."

Kind: "Also, ich würde mich sehr geehrt fühlen, das ist ja eine sehr große Ehre, ich wäre einfach sehr stolz. "

Kind: "Also, wenn das wirklich irgendwann passieren solle, dann würde ich wahrscheinlich erstmal ohnmächtig werden, dann das gar nicht fassen, dann wahrscheinlich nochmal ohnmächtig werden und dann mit ganz vielen Tränen in den Augen und ganz viel Lachen und kann es gar nicht fassen und dann den vielleicht noch entgegennehmen, wenn das überhaupt noch möglich ist."

