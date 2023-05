Stand: 26.05.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Großer Ärger für die "Letzte Generation" von Janine Albrecht

Kinder: Ich habe gehört, dass die Polizei in den letzten Tag Hausdurchsuchungen bei der letzten Generation gemacht hat. Weil sich die Polizei davon erhofft, da Pläne von den Klimaaktivisten zu finden.

NDR Info Kindernachrichten: Gegen einige Mitglieder der Klimaschutzgruppe gibt es Anzeigen - und dabei geht es um ihre Aktionen und woher sie das Geld dafür bekommen hat. Deshalb haben Polizistinnen und Polizisten Wohnungen und Büros in mehreren Bundesländern durchsucht - bei uns im Norden - in Hamburg und im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein.

Aber darf die Polizei einfach bei jemandem in die Wohnung und was ist eigentlich eine Hausdurchsuchung? Mein Kollege Jörgpeter von Clarenau aus der Mikado-Redaktion hat sich schlau gemacht:

"Bei einer Hausdurchsuchung darf die Polizei in Wohnungen oder Häuser reingehen. Und da sucht sie dann nach Beweisen. Oft geht es darum, Papiere zu finden, mit denen sich beweisen lässt, dass jemand etwas Verbotenes gemacht hat. Die Polizei darf aber nicht einfach so in Wohnungen reingehen und da alles durchwühlen. Erst wenn es einen starken Verdacht gibt und wenn ein Gericht der Durchsuchung zustimmt, dürfen Polizisten in eine Wohnung eindringen. Ob das dann wirklich in Ordnung war oder übertrieben, das können die Leute, bei denen die Durchsuchung gemacht wurde, noch mal von einem Gericht überprüfen lassen."

Kinder: Jetzt wird groß darüber diskutiert, ob diese Hausdurchsuchungen richtig sind. Es gibt viele Leute, die die Hausdurchsuchungen kritisieren, weil man die Klimakleber dann ja zu Verbrechern macht.

NDR Info Kindernachrichten: Dass es verboten ist, sich auf Straßen zu kleben, und den Verkehr zu blockieren, ist unbestritten. Aber auch über diese Protestaktionen gehen die Meinungen ziemlich auseinander:

Kinder: Es gibt Leute, die die Aktionen der "Letzten Generation" gut finden, aber auch schlecht finden. Also, manche Leute finden das gut, weil sie ja auch ganz schön viele Leute drauf aufmerksam machen, weil es auch durch die Nachrichten geht, manche Leute auch was fürs Klima tun wollen. Manche Leute finden das aber auch nicht so gut, weil sie zur Arbeit müssen, und dann einfach genervt sind. Die "Letzte Generation" kämpft ja für richtig gute Ziele. Und zwar, dass wir auch in einer guten Welt leben können, aber am Ende ist es eine Straftat, wenn man sich auf der Straße festklebt.

