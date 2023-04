Stand: 31.03.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Ein König in Deutschland von Janine Albrecht

Kinder: Diese Woche war King Charles der Dritte in Hamburg zu Besuch, in Deutschland an sich. War ein großes Thema daraus gemacht, weil das ist ja auch immerhin der König, der Nachfolger der Queen Elizabeth.

NDR Info Kindernachrichten: Denn das war seine Mutter, die Königin von Großbritannien. Nachdem die Queen im September gestorben war - übernahm Charles automatisch die Rolle des Königs. Auch wenn er noch nicht gekrönt wurde.

Kinder: Er ist angekommen in Schloss Bellevue, das ist der Arbeitssitz vom Bundespräsidenten.

NDR Info Kindernachrichten: … und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat King Charles und seine Frau Camilla in Berlin begrüßt und die ganze Zeit begleitet. 3 Tage lang waren die Royals in Deutschland. Es war die erste Auslandsreise, die Charles als König gemacht hat. Dass er diese gleich nach Berlin und Hamburg gemacht hat, sehen viele auch als Zeichen dafür, wie wichtig seinem Land die Freundschaft zu Deutschland ist.

Kinder: Die sind aus der EU ausgetreten. Seine Mission ist jetzt eigentlich, dafür zu sorgen, dass der Handel zwischen Deutschland, der EU, England, Großbritannien wieder gut läuft und wieder voran läuft.

NDR Info Kindernachrichten: Wirklich entscheiden darf König Charles allerdings nichts. Auch in Großbritannien wird die Regierung gewählt. Und alles, was der König auf seiner Deutschlandreise getan, gesagt hat, war vorher mit seiner Regierung abgesprochen - auch die Rede, die Charles in Berlin zum Teil auf Deutsch gehalten hat. Zum ersten Mal hat ein Monarch im Bundestag gesprochen. Das fanden allerdings nicht alle gut, eben weil er ja politisch eigentlich nichts zu sagen hat. Trotzdem waren dann alle Abgeordneten freundlich und nett und es wurde viel geklatscht, als der König am Rednerpult stand…

König Charles im Bundestag: "Natürlich gibt es auch Rivalität. Ich denke da besonders an die Begegnungen zwischen unseren Fußballmannschaften ...“

NDR Info Kindernachrichten: Aber natürlich ging es auch um ernstere Themen, wie den Krieg gegen die Ukraine und auch der Umweltschutz ist King Charles wichtig. Deshalb hat nach der Rede im Bundestag auch noch Biodorf in Brandenburg besucht – und nach Hamburg ist er mit Zug gefahren.

