Stand: 17.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Aus für das Shopping in der Stadt? von Emely Riemer

Kinder: Eine große Kaufhauskette hat angekündigt, dass sie viele von ihren Filialen schließen wollen.

NDR Info Kindernachrichten: Es geht dabei um die Läden von "Galeria Karstadt Kaufhof". An fast 50 Standorten sollen diese Kaufhäuser schließen. Der Vorteil der Kaufhäuser ist: Es gibt sehr viele unterschiedliche Dinge an einem Ort, zum Beispiel Schulsachen, Kleidung und Küchensachen. Wenn sie schließen, was passiert dann?

Kinder: Wenn in einer Kleinstadt so ein riesen Kaufhaus zumacht und vorher immer alle Leute genau da hingegangen sind und das jetzt schließt, müssen die alle erstmal ganz woanders was anderes finden, wo sie ihre Sachen finden, das heißt: Eine riesen Umstellung. Wahrscheinlich auch ein weiterer Weg, wenn das das einzige große Kaufhaus war. Wenn ein Kaufhaus zumacht, würde ich erstmal glauben, dass viele ihren Job verlieren.

NDR Info Kindernachrichten: Bei Galeria Karstadt Kaufhof betrifft das jetzt über 4000 Menschen, die ihren Job verlieren könnten. Warum so viele Filialen schließen müssen? Die Kaufhauskette ist pleite gegangen, hat also zu wenig Geld verdient. Dafür gibt es mehrere Gründe: An manchen Orten kommen weniger Menschen in die Geschäfte, viele bestellen zum Beispiel im Internet oder wollen im Moment lieber sparen. Und:

Kinder: Je größer ein Haus ist, desto mehr muss natürlich geheizt werden und das Gas kostet für uns sehr viel.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 18.03.2023 | 11:40 Uhr