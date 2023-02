Stand: 03.02.2023 15:00 Uhr Lesetipps: Bücherwurm Februar 2023 von Svenja Annelie Keyser

Im Februar-Bücherwurm gib es frische Buchtipps, damit der nasskalte Winter schneller vorbeigeht.

Diesen Monat lernt ihr den Indigo kennen - ihre Eltern sind Monsterforscher und bekommen regelmäßig kleine Monster nach Hause geschickt. Nur das letzte Paket war leer - können Indigo und ihr Bruder Quick das kleine Monster einfangen, das während des Transports verschwunden ist? Nachlesen könnt ihr das in "Indigo Wild - Gib dem Monster keine Schokolade".

In dem Buch "Ist Oma noch zu retten?" sucht Pia ihre Oma Lore, die spurlos verschwunden ist. Pia lässt sich sogar von dem nervigen Nachbarsjungen Pepe helfen - ob die Beiden erfolgreich sind?

Wenn Du Dich gruseln magst und gern lachst, ist das Buch "Crater Lake - Schlaf niemals ein" genau das richtige für dich. In dem Buch geht es um eine besondere Klassenfahrt, bei der sehr viele außergewöhnliche, gruselige und verrückte Dinge passieren...

"Von Schildkröten, Herdmännchen und Grossmaul-Nashörnern" ist ein liebevolles Kinder-Lexikon, in dem viele lustige und ungewöhnlich sowie bislang kaum bekannte Tiere vorgestellt werden - dazu gibts tolle Illustrationen zu sehen.

Außerdem erfahr ihr, wie den Testleserkindern das Buch "Der geniale Herr Kreideweiß" gefallen hat.

