Stand: 22.01.2020 14:32 Uhr

Welche Gefahr geht vom neuen Coronavirus aus?

Knapp 500 Menschen sind nach Angaben der chinesischen Behörden bisher am Coronavirus erkrankt - die meisten von ihnen in der Millionenstadt Wuhan. Schlimmstenfalls kann die Infektion mit dem neuen Erreger tödlich verlaufen. Experten warnen aber vor Panikmache. Hier finden Sie Antworten auf viele Fragen.

Was ist das neue Coronavirus?

2019-nCoV - das ist die sperrige Bezeichnung für das neue Coronavirus, das Ende Dezember in Zentralchina aufgetaucht ist. Allerdings gebe es auch bei uns schon seit Jahrzehnten Coronaviren, sagte Jonas Schmidt-Chanasit, Professor am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, im Interview mit NDR Info: "Es gibt Hunderte verschiedener Coronaviren. Natürlich gibt es aber bei uns nicht genau dieses Virus, das in Wuhan aufgetreten ist." Harmlose Typen führten oft nur zu leichten Erkältungen.

Welche Symptome ruft das neue Virus hervor?

Das sogenannte Wuhan-Coronavirus löst ähnliche Symptome wie eine heftige Erkältung aus. Dazu gehören Husten, Fieber, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Es kann sich aber auch eine Lungenentzündung entwickeln. Fieber ist ein wichtiger Indikator. Diese Tatsache wird Virologe Schmidt-Chanasit zufolge auch benutzt, um Infizierte zu identifizieren - beim sogenannten Exit-Screening. Mittels Wärmebildkameras werde geschaut, wer Fieber haben könnte. Sorge bereitet Experten, dass mit dem chinesischen Neujahrsfest am Sonnabend nun eine Reisewelle einsetzt. Mehrere Hundert Millionen Chinesen machen sich demnächst auf den Weg nach Südostasien, Nordamerika oder Europa.

Droht eine Ausbreitung nach Deutschland?

Asiatische Nachbarländer von China und Flughäfen in den USA oder Australien kontrollieren, ob Reisende aus Wuhan Fieber haben. In Seattle wurde die neue Lungenkrankheit inzwischen bei einem Reisenden aus Wuhan nachgewiesen. Der Dekan der Rostocker Universitätsmedizin, Professor Emil Reisinger, befürchtet eine Pandemie. Dagegen hält das Robert-Koch-Institut in Hamburg das Risiko, dass dieses Virus auch nach Deutschland importiert wird, für gering: "Aber natürlich können wir einzelne Fälle nicht ausschließen", sagte Sprecherin Susanne Glasmacher. "Wir würden dann aber nicht erwarten, dass das Virus sich in Deutschland verbreitet, weil es nur schwer von Mensch zu Mensch zu übertragen ist. Es gibt insgesamt nur wenige Fälle, in denen man solche Übertragungen beobachtet hat."

Wie kann das Virus übertragen werden?

Offenbar kann das neue Coronavirus theoretisch von Mensch zu Mensch übertragen werden. Auch wenn noch nicht klar ist, wie genau und wie schnell das passieren kann, ist diese Eigenschaft für Virus-Expertin Marylyn Addo vom Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf keine Überraschung: "Es ist ein Erkältungsvirus. Und es sieht aus, als wäre es nicht so ansteckend wie zum Beispiel die Grippe. Dass es hier Übertragungen von Mensch zu Mensch gibt, ist nicht ungewöhnlich."

Wie kann man sich vor einer Ansteckung schützen?

Um sich persönlich vor einer Ansteckung zu schützen, muss man im Grunde genommen wissen, wer infiziert ist. Ein Mundschutz und Desinfektionsspray bieten auch einen gewissen Schutz. Wichtiger ist aus Sicht des Virologen Schmidt-Chanasit: "Von staatlicher Seite müssen entsprechende Testverfahren verfügbar sein in den Referenzinstitutionen, in China und bei uns." Und infizierte Patienten, insbesondere solche mit schweren Verläufen, müssten gut und schnell behandelt und isoliert werden. Diese Voraussetzungen seien in Deutschland und auch in China erfüllt.

Wie weit verbreitet ist der neue Erreger?

Hochrechnungen der Universität Hongkong zeigen, dass sich schon rund 1.700 Menschen in Wuhan angesteckt haben könnten. Sicher nachgewiesen wurde der Erreger in der Millionenstadt bisher bei etwa 300 Patienten. Zahlen, die Virus-Expertin Addo vom UKE mit Skepsis betrachtet: "Wir haben zu wenig Einblick darin, wie diese Zahlen erhoben wurden. Heißt das einfach, dass die mehr testen? Oder heißt das, es erkranken mehr Menschen? Wir müssen sehr vorsichtig sein mit unseren Interpretationen."

Wie gefährlich ist eine Infektion mit dem neuen Coronavirus?

Bisher gehen die chinesischen Behörden davon aus, dass neun Menschen nach der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben sind. Viele von ihnen waren schon sehr alt und hatten andere schwere Krankheiten. "Es wird dramatisch, wenn die Sterblichkeit sehr hoch ist und sich das Virus sehr leicht verbreitet. Vor diesen Fragen stehen wir gerade", konkretisierte Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut die Gefährlichkeit dieser neuen Krankheit. Das neue Coronavirus ist eng verwandt mit dem SARS-Erreger, der 2002 ebenfalls in China zum ersten Mal auftrat. Weltweit erkrankten rund 8.000 Menschen daran - etwa jeder zehnte Patient starb. Die WHO sprach von einer Pandemie. Trotz der Ähnlichkeit gebe es deutliche Unterschiede zwischen den Erregern, beruhigt Virus-Expertin Addo: "Anhand der Daten, die wir momentan zur Verfügung haben, sieht es so aus, als ob SARS einen schwereren Verlauf hatte als das neue Coronavirus. Wir müssen das noch beobachten, aber insgesamt sieht es so aus, als ob dieses Virus weniger virulent oder weniger tödlich ist als SARS. Und nach allem, was bisher bekannt ist, ist die Sterblichkeit auch bei einer echten Grippe deutlich höher. Während der besonders schweren Grippewelle im Winter 2017/2018 starben allein in Deutschland 25.000 Menschen an den Folgen der Infektion.

