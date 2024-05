Stand: 14.05.2024 15:32 Uhr Matthias Lilienthal wird Leiter der Lessingtage am Thalia Theater

Der Dramaturg Matthias Lilienthal wird ab 2026 die Leitung der Lessingtage am Hamburger Thalia Theater übernehmen. Das teilte die designierte Intendantin Sonja Anders, die derzeit noch das Schauspiel Hannover leitet, mit. Lilienthal, Jahrgang 1959, arbeitete bis 1998 als Chefdramaturg an der Berliner Volksbühne unter Frank Castorf und war 2002 sowie 2014 Programmdirektor des zweijährig stattfindenden Festivals "Theater der Welt". 2003 bis 2012 leitete er das HAU in Berlin. Von 2015 bis 2020 war Lilienthal Intendant der Münchner Kammerspiele. Jedes Jahr im Januar und Februar präsentieren die Lessingtage rund zwei Wochen lang internationale Gastspiele, Koproduktionen und Performances aus der ganzen Welt. | Sendebezug: | 14.05.2024 14:30 | NDR Kultur