Charlotte Link erkrankt: Keine Lesungen bis Ende des Jahres Stand: 15.06.2024 10:23 Uhr Charlotte Link fesselt mit ihren Büchern, die teilweise auch verfilmt wurden, Millionen Menschen weltweit. Nun muss die 60-jährige Autorin gesundheitsbedingt bis Ende des Jahres alle Termine absagen.

"Ihr Lieben .... manchmal wirft einem das Leben ganz schön große Steine in den Weg. So groß wie Felsbrocken.... Wer wüsste das besser als ich, denn ich schreibe darüber, was Menschen zustoßen kann", so beginnt Charlotte Link auf Instagram ihre Nachricht. Im August kommt ihr neues Buch "Dunkles Wasser" in die Buchläden, dafür sollte es Veranstaltungen und Lesungen geben, die hat die Bestsellerautorin nun abgesagt.

"Wenn man selbst plötzlich die großen Steine auf dem eigenen Lebensweg liegen sieht, fühlt es sich schrecklich an, aber was man schnell begreift ist: Jammern hilft jetzt nichts. Kämpfen ist angesagt", so die Schriftstellerin. Sie müsse sich jetzt vollständig auf sich "und auf meinen Weg der Heilung konzentrieren." Ihre berühmtesten Figuren, Kate und Caleb müssen es "also diesmal allein schaffen, ohne mich. Aber sie haben ja euch", richtet sie ihre Worte an ihre Fans.

Charlotte Link zeigt sich kämpferisch

Sie selbst kann auf Unterstützung zählen: auf ihre Familie, ihre Freunde, ihren Verlag. "Und nicht zuletzt: von meinen Hunden. Unterschätze nie die Heilkraft, die von Tieren ausgeht.“ Und dann zeigt sie sich kämpferisch: „Ich werde gesund und ich komme zurück. So bald wie möglich.“ Was genau die Autorin hat, gab sie nicht bekannt. Spekulationen, dass sie in Lebensgefahr sei, weißt sie zurück: "Fakt ist: Ich habe zu kämpfen, ja, mir geht es nicht gut. Ich muss eine leider bereits angekündigte Lesereise absagen, sonst hätte ich gar nicht diesen Schritt in die Öffentlichkeit getan. Ich bin aber nicht in dieser bedrohlich schweren Art erkrankt, wie es die Medien jetzt verbreiten."

Von ihren insgesamt 12.000 Followern gab es über 400 Kommentare mit zahlreiche Genesungswünschen. Bei ihrem aktuellen Instagram-Posting schließt sie mit den Worten: "Ich danke euch allen von Herzen für die vielen Genesungswünsche. Ich bin auf einem sehr guten Weg und ganz sicher nicht in Lebensgefahr."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Sonnabend | 15.06.2024 | 08:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis