eat.READ.sleep.: (113) Brausepulver und Nobelpreisträger Stand: 24.05.2024 06:00 Uhr Ein Bestseller mit Streitpotential, zwei Klassiker mit Suchtfaktor und Sauerkraut als Geheimtipp.

Jan ist im Literaturnobelpreis-Himmel: Gleich zwei Preisträger kommen aus Lübeck - Thomas Mann und Günter Grass. Und beide finden reichlich Platz in dieser Folge, die in der Lübecker Kulturwerft Gollan aufgezeichnet wurde. Die literarische Vorspeise hat dafür Ekelpotential, denn Günter Grass liebte alles, was andere sonst gern auf dem Teller liegen lassen. Auch für das Publikum gab es "Blechtrommel-Vibes", mit einem Tütchen Brausepulver. Der Bestseller von Alex Capus ließ dann auch Daniel auf der Bühne vor Wut schäumen. Und Gast Inger-Maria Mahlke, die mit "Unsereins" einen Lübeck-Roman geschrieben hat, verrät, warum sie selbst nicht mehr genau weiß, wer in ihrem Buch eigentlich wer ist.

Die Bücher der Sendung:

Günter Grass: "Der Butt" (dtv)

"Der Butt" (dtv) Alex Capus: "Das kleine Haus am Sonnenhang" (Hanser)

"Das kleine Haus am Sonnenhang" (Hanser) Armistead Maupin: "Landgeschichten", übersetzt von Michael Kellner (Rowohlt)

"Landgeschichten", übersetzt von Michael Kellner (Rowohlt) Alia Trabucco Zerán : "Mein Name ist Estela", übersetzt von Benjamin Loy (Hanser Berlin)

: "Mein Name ist Estela", übersetzt von Benjamin Loy (Hanser Berlin) Inger-Maria Mahlke: "Unsereins" (Rowohlt)

"Unsereins" (Rowohlt) Thomas Mann: "Der Zauberberg" (z.B. S. Fischer)

"Der Zauberberg" (z.B. S. Fischer) Günter Grass: "Die Blechtrommel" (Steidl)

Rezept für (vegetarischen) "Kuttelfleck" à la Günter Grass

Für vegetarische Kutteln:

4 Eier

250 ml Milch

5 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Für nicht-vegetarische Kutteln:

800 g Kutteln

Für die Suppe:

2 Karotten

2 Zwiebeln

½ Sellerie

2 Knoblauchzehen

1 EL Butterschmalz

1 Liter Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer, Muskat

Zubereitung

Eier in eine Schüssel geben und aufschlagen. Milch hinzugeben und kräftig umrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Etwa 15 Minuten ruhen lassen. Danach die Masse in eine beschichtete Pfanne geben und braten, bis die Unterseite goldbraun ist. Anschließend wenden und die andere Seite anbraten. Dann in kleine Streifen schneiden.

Das Gemüse für die Suppe klein schneiden und gemeinsam mit dem Butterschmalz anbraten. Dann die vegetarischen Kuttelstreifen hinzugeben. Kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und abschmecken. Die Gemüsebrühe erhitzen und den Inhalt der Pfanne hinzugeben. Etwa zehn Minuten köcheln lassen. Mit einem Lorbeerblatt versehen und servieren.

Es ist der Ekel vor Innereien, der das Rinderherz und die Schweinenieren, die Kälberlunge und Kuttelfleck billig macht. Günter Grass, "Der Butt"

